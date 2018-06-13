İlhan ve Turhan Selçuk ölümlerinin 8. yılında anılıyor

Cumhuriyet gazetesi eski Başyazarı İlhan Selçuk ve çizeri Turhan Selçuk için ölümlerinin 8. yılında Hacıbektaş’ta anma töreni düzenlenecek.

Cumhuriyet gazetesi eski imtiyaz sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk ile gazetenin çizeri Turhan Selçuk ölümlerinin 8. yılında Hacıbektaş’ta anılacak.

16 Haziran 2018 Cumartesi günü Hacıbektaş’ta İlhan ve Turhan Selçuk kardeşleri anmak için tören düzenlenecek. Törene katılmak isteyenler için 15 Haziran 2018 cuma akşamı saat 23.30’da Şişli'de bulunan Cumhuriyet gazetesi önünden ücretsiz otobüsler kalkacak. Nevşehir Hacıbektaş’taki anma etkinliğine katılmak isteyen okurlar, Cumhuriyet'i (0212 343 72 74) arayarak isim yazdırabilirler.

ANMA PROGRAMI

* Saat 11.30 Çilehane tepesinde saygı geçişi ve anma .

* Saat 14.00 Kültür Merkezi’nde Orhan Erinç, Şükran Soner ve Ahmet Tan’ın konuşmacı olarak katılacağı “İlhan ve Turhan Selçuk” konulu panel. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 20:26

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