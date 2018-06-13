Nobel tacizcisi Jean Claude Arnault'a dava açıldı

18 kadın yazarın taciz ve tecavüzle suçladığı Jean Claude Arnault hakkında dava açıldı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

18 kadın yazarın taciz ve tecavüzle suçladığı İsveç Akademisi'nin eski üyesi Katarina Frostensson'un eşi Jean Claude Arnault hakkında dava açıldı. Savcı, sanat ve edebiyat çevrelerinde ‘Kültür Profili’ olarak adlandırılan Arnault'u bir kadın yazara iki kez tecavüz etmekle suçluyor. Arnault’un avukatı ise müvekkilinin kendisine yönelik suçları reddettiğini söyledi.

Kasım 2017'de 18 kadın yazarın #MeToo kampanyasına katılarak Arnault’u taciz ve tecavüzle suçlamalarından sonra savcı soruşturma başlatmıştı. Savcı, Mart ayında 2013 ila 2015 yılları arasında Arnault’a yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarının zaman aşımı ve suçun teknik olarak kanıtlanmasının imkansızlığından dolayı takipsizlikle sonuçlandığını açıklamıştı.

Diğer suçlamalarla ilgili soruşturmayı sürdüren Savcı Christina Voigt, 7 tanığın görüşlerine baş vurduktan ve hastaneden tecavüze ilişkin raporları aldıktan sonra Arnault hakkında tecavüz suçundan dava açtı.

İddianamede Arnault, kadın yazara bir kez şiddet uygulayarak bir kez de uyurken tecavüz etmekle suçlanıyor.

Kadın yazarın avukatı Elisabeth Massi Fritz, savcının kararını açıklamasından sonra yaptığı açıklamada müvekillinin dava açıldıktan sonra rahatladığını ve suçlamaya ilişkin mahkemenin ele alması gereken kapsamlı kanıtlar bulunduğunu söyledi. Müvekkilinin ciddi bir biçimde aşağılandığını söyleyen Fritz, tazminat talebinde bulunacaklarını da belirtti.

Arnault’un avukatı Björn Hurtig, müvekkilinin şaşkın ve bitkin olduğunu savunarak ”İddia edilen fiiller çok eski zamanlara uzanıyor. Suçlamalar teknik kanıttan yoksun” dedi.

Arnault’a yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamaları Nobel Edebiyat Ödülleri veren İsveç Akademisi’nde deprem etkisi yaratmış, 3 üye Akademi çalışmalarından çekildiğini, 4 üye de istifa ettiğini açıklamıştı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 19:42

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