Çaycuma'da toplanan imzalar Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma’da stant açılarak toplanan binlerce imza Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

TEOG’un kaldırılmasının ardından getirilen yeni ortaöğretime geçiş sınav sistemiyle ilgili belirsizlikler ve tartışmalar devam ederken Eğitim Sen tarafından Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Çaycuma’da da ‘Çocuklarımızın ve Öğrencilerimizin İstedikleri Okula Gidebilmesi Sağlanmalıdır’ başlıklı imza kampanyası düzenlendi. Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma’da stant açılarak toplanan binlerce imza Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

Çaycuma PTT Müdürlüğü önünde açıklama yapan Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği Yürütme Kurulu üyesi Mahir Akşan, imza kampanyasına Çaycuma halkının büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. Çaycuma halkına teşekkür eden Akşan, “Sınav sonuçlarının açıklanması seçim sonrasına bırakıldı. Öğrencilerin hangi okula gideceği belli değil. Eğitim Sen olarak yeni sınav sistemiyle okulların ‘nitelikli’ ve ‘niteliksiz’ olarak ikiye ayrılmasına itiraz ediyoruz. ‘Öğrencime Dokunma!’ kampanyamız devam ediyor. 25 Haziran’da yerleştirme kılavuzu açıklanıncaya kadar öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkacağız. Her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı vardır. Öğrenci velilerimizi kendi çocukları ve ülkenin geleceği için birlikte mücadeleye çağırıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen imza metni şöyle:

"Çocuklarımızın ve Öğrencilerimizin İstedikleri Okula Gidebilmesi Sağlanmalıdır. TEOG yerine getirilen “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” nedeniyle kaygılıyım. Çünkü getirilen yeni sistemle birlikte çocuklarımızın, öğrencilerimizin tercihleri fiilen anlamsız kılınmakta, çok sayıda çocuk istemediği okul türlerine gitmeye zorlanmaktadır. Hâlbuki her çocuk nitelikli eğitim hakkına sahip olmalıdır. Bu nedenle okulların “nitelikli” ve “niteliksiz” diye ikiye ayrılmasına, çocuklarımızın telafisi mümkün olmayacak politikalara mahkum edilmesine itiraz ediyorum.

Bu nedenle; Çocuğumun ve öğrencilerin 9 okul arasından 5 okulu tercih etmeye zorlanmamasını, Çocuğumun ve öğrencilerin gideceği okul türü tercihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyici olmamasını, Adına çember sistemi denilen ve çocuğumun, öğrencilerin istediği okula gidebilmesini engelleyen bu sistemden vazgeçilmesini, Çocukların ve öğrencilerin geleceğinin bizler için her şeyden daha önemli olduğu gerçeğinin unutulmamasını talep ediyorum." (Çaycuma/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 19:40

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