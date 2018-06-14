ÅžarkÄ± sÃ¶zleriyle senaryo yazÄ±labilir mi?

'MÃ¼zik Ä°nsanÄ± Erdal GÃ¼ney sinema alanÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ akademik Ã§alÄ±ÅŸmalardan sÃ¶z ediyor geÃ§miÅŸte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu film mÃ¼ziklerinin serÃ¼venini anlatÄ±yordu'

AyÅŸegül TÖZEREN

Gezi’den sonra edebiyata iliÅŸkin uzun cümleler kurulabilir. Hatta bu cümleler sanata kadar uzanabilir. 2013’ün haziran ayÄ±ndan sonra, edebiyat ve sanat alanlarÄ±ndaki en büyük farklÄ±laÅŸma, iki disiplinin yaÅŸamla iliÅŸkisinde oldu. ArtÄ±k edebiyat ve sanatÄ±n yaÅŸamla arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ± iyice belirsizleÅŸti. Yazan ve yaÅŸayan, sokaktaki büyük ÅŸiiri, edebiyatÄ±, sanatÄ± aramaya baÅŸladÄ±. Bir sokaÄŸa konulmuÅŸ iki sandalye bir masayla sanat forumlarÄ± yapÄ±labileceÄŸi görüldü. Böylelikle özellikle KadÄ±köy, BeÅŸiktaÅŸ ve BeyoÄŸlu gibi semtlerde, seminerler, söyleÅŸilerin yapÄ±labildiÄŸi küçük sanat ve edebiyat mecralarÄ± ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Geçenlerde yolum, Kadife Sokak’Ä±n sonundaki KadÄ±köy Atölye’ye bir hekim arkadaÅŸÄ±mÄ±n önerisiyle düÅŸtü: “AyÅŸegül, çok doyurucu sohbetler yapÄ±lÄ±yor. Bak bu kez sinema ve müzik alanÄ±nda, mutlaka gitmelisin.” KadÄ±köy Atölye’ye girdiÄŸimde sohbet çoktan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, içerisi bayaÄŸÄ± kalabalÄ±ktÄ±, en dikkat çeken de en önde çocuklarÄ±n oturuyor oluÅŸuydu. Arkaya geçip, sohbeti dinlemeye baÅŸladÄ±m.

OTOMATÄ°K PORTAKAL’DA VALS

Müzik Ä°nsanÄ± Erdal Güney, sinema alanÄ±nda yürüttüÄŸü akademik çalÄ±ÅŸmalardan söz ediyor, geçmiÅŸte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu film müziklerinin serüvenini anlatÄ±yordu. Yorgos Lanthimos’un Kutsal GeyiÄŸin Ölümü’nü izledikten sonra, sinemanÄ±n dilinden bahsedilecekse, müziÄŸin de o dilin bileÅŸenlerinden olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸtüm. Lanthimos’un kurduÄŸu sahnelerde müzik arkadan yükselmiyordu, sahneye adeta yapÄ±ÅŸÄ±yordu, sahneleri o müzikten ayrÄ± düÅŸünmek imkansÄ±zdÄ±. BunlarÄ± düÅŸünürken, sinema ve müzik iliÅŸkisine dair birkaç makale okumuÅŸtum. Bu iliÅŸkinin baÅŸlangÄ±cÄ± olarak dramatik sinema filmlerinde lirizmin dozunu arttÄ±rmak için otuzlarda müziÄŸin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. Ama bu kez de gerçeklik sorunu ortaya çÄ±kÄ±yordu. SöyleÅŸide, Güney de, sinema, müzik ve gerçeklik üçgenini açÄ±klamaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Birden kendi kendime sordum, senaryo denen bir kurgunun vücut kazanmÄ±ÅŸ hali olan sinemanÄ±n gerçeklikle bu kadar sÄ±kÄ± bir baÄŸÄ± nasÄ±l olurdu… Güney anlatÄ±yordu, eskiden bir sahnede müzik olduÄŸunda, oradan bir müzisyen geçermiÅŸ ya da bir radyo gösterilirmiÅŸ. Amerikan sinemasÄ± kendi masalÄ±nÄ± kurarken, gerçekliÄŸe iliÅŸkin olarak daha rahat davranmÄ±ÅŸ ve Max Steiner’Ä±n müziklerini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ünlü King Kong filminin ardÄ±ndan, sinema ve müzik arasÄ±ndaki “ve” baÄŸlacÄ±nÄ±n kurduÄŸu mesafe daha da daralmÄ±ÅŸ. ArtÄ±k müzik sinema filminde bir pastiÅŸ olarak durmuyor, birbirine içkin olan makbul sayÄ±lÄ±yormuÅŸ. Güney, “ama” diye sürdürüyor konuÅŸmasÄ±nÄ±. Müzik, sadece sahnenin duygusuna paralel olarak kurulmaz. Yani, neÅŸeli bir sahnede enerjik bir melodi duyulmak zorunda deÄŸildir, diyor ve Otomatik Portakal filmini örnek gösteriyor. Filmde, insanlarÄ±n kavga ettiÄŸi bir sahneye vals koyulmuÅŸ. Burada, ÅŸiddetin dans kadar içselleÅŸtirilmiÅŸ, sÄ±radanlaÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸuna filmi ve müziÄŸini yapanlarÄ±n vurgu yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor.

Müzik ve sinema konuÅŸulurken, Roland Barthes’tan bir alÄ±ntÄ±yÄ± hatÄ±rlÄ±yorum: “Bir fotoÄŸrafa bakmak demek, o anda fotoÄŸrafÄ±n üstünde olanÄ± deÄŸil, çekim anÄ±nÄ± görmeyi amaçlamaktadÄ±r.” Edebiyat ve gerçeklik iliÅŸkisini düÅŸünürsek, o da yaÅŸamdan çok, anlatÄ±mÄ± anlatmaz mÄ±? Cüneyt Gök, “Sinema ve Gerçeklik” konulu makalesinde fotoÄŸrafÄ±n zamanÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sinemanÄ±n zamanÄ± yeniden kurduÄŸunu anlatÄ±yordu. Malraux’un tanÄ±mÄ±yla, “plastik gerçekliÄŸin…”

‘BEN ENSTRÜMANLA KAST OLUÅžTURURUM…’

Erdal Güney, iyi bir film müziÄŸi hazÄ±rlayabilmek için senaryoyu anlamak, karakterleri analiz etmek, dramatik deÄŸiÅŸim noktalarÄ±na, aydÄ±nlanma anlarÄ±na hakim olmak gerektiÄŸini, yani anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla dramaturji bilmek gerektiÄŸini belirtiyordu ve bu sÄ±rada belki de söyleÅŸinin en akÄ±lda kalÄ±cÄ± cümlesini söylüyordu: “Ben enstrümanla kast oluÅŸtururum, ÅŸarkÄ± sözleriyle senaryo yazarÄ±m.”

SöyleÅŸinin ardÄ±ndan, KadÄ±köy sokaklarÄ±nÄ± adÄ±mlarken düÅŸünüyordum. Güney, belki küçük sanat evinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n benzerini akademik mecralarda da yapÄ±yordu. O mecralarda olsa dinler miydim, ya da dinleme olanaÄŸÄ± bulabilir miydim? SanmÄ±yorum. AÄŸÄ±r bir terminolojik dille anlatsaydÄ±, dinlemeyi sürdürür müydüm? Yine sanmÄ±yorum. Sinema, müzik, gerçeklik gibi hacimli konularÄ± sokakta konuÅŸulan dille anlatmayÄ± tercih etmiÅŸti. Sokak, sanat, edebiyat arasÄ±ndaki duvarlar inceldikçe, bin bir çiçeÄŸin açtÄ±ÄŸÄ± haziranÄ±n ruhunu daha çok hissediyordum.

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