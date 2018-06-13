Urfa'da seçimin nabzı: AKP’nin kalesinden farklı sesler yükseliyor!

Urfa'da yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi AKP oylarındaki düşüş dikkat çekerken, ilk çatlak da liste krizi nedeniyle ortaya çıktı.

Sara Dilvin AKIL

Urfa

AKP’nin kalelerinden biri olarak kabul edilen Urfa'da son referandumda oyların yüzde 70.8’i ‘evet’ ve yüzde 29.2’si ‘hayır’ olurken, 1 Kasım seçimlerinde 12 milletvekilinin 9’unu alan (diğer 3’ü HDP’li) AKP’de 24 Haziran seçimleri öncesi ilk çatlak, liste krizi nedeniyle ortaya çıktı.

Adaylık için 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin iki katına yaklaşan sayıda (7 bin 329) müracaat olmasına rağmen listenin merkezden belirlenmesi, AKP il yönetimi tarafından eleştirilere neden olmuştu. Listeyi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın hazırladığı iddiaları, il yönetimi ve Fakıbaba’yı karşı karşıya getirmiş ve Fakıbaba’nın listeyi beğenmeyen partililer için “Çok da şeyimde değil” ifadesini kullanması krizi büyütmüştü. Urfa’da AKP’ye tepkili olanların oylarının bu kez MHP ve Saadet Partisine yönelebileceği konuşuluyor. AKP tabanında liste krizi yaşansa da kadınların desteği ile referandumdaki oylara yakın bir oy alabileceğini söyleyenler de var. Ancak her şeye rağmen Urfa’da AKP’nin her zaman güçlü olduğu ve başka seçeneğinin olmadığı algısı da yavaş yavaş anlamını yitiriyor.

GENÇLER DEĞİŞİMDEN YANA

Urfa’da Kafe ve kitapçıların yoğunlukta olduğu Bahçelievler Mahallesi üniversiteli gençlerin vazgeçilmez yerlerinin başında geliyor. Burada bir kırtasiyeye uğrayıp üniversite sınavına hazırlanan bir gençle konuşuyoruz. Genç, seçimlerde ilk defa oy kullanacağını söylüyor. “İktidar oyunun azaldığını görürse kendini sorgular ve belki hatalarından ders çıkarır” diyor. “Halk her halükarda bana oy veriyor” anlayışının krallık sistemine benzer bir yönetime yol açtığını düşünüyor. Meclisin çok sesli olmasını ve tüm partilerin milletvekillerinin Meclise girmesini istiyor. Bir kafede sohbet ettiğimiz öğrenciler ise, eğitim ve sınav sisteminin sürekli değiştiğinden şikayet ediyor. Kafelerin işsizlerle dolup taşıdığını belirten öğrenciler, gelecek kaygısı taşıyor. Bu kaygının sandıklara nasıl yansıyacağını ise 24 Haziran’da göreceğiz.

2002 KRİZİNDEN BETER

Tarihi çarşıların olduğu Haşimiye Meydanı’nda esnaflar ile seçimi konuşuyoruz. Kadayıf satan bir esnaf 2002 krizinin daha kötüsünü yaşadığını belirterek, enflasyonun yükseldiğini ve sürekli borçlandığını ifade ediyor. Ramazan boyunca sürekli zabıtalarca denetlenmekten şikayet eden esnaf lokantası işleten bir esnaf “SGK primlerimi ödüyor, vergimi veriyorum. Suriyeli esnaf komşularım bunların hiç birini vermiyor” diyerek, iktidarın politikaları yerine Suriyelileri kötü gidişatın sorumlusu olarak gören bir yaklaşım sergiliyor. Seçimde hangi partiye oy vereceğini söylemiyor ama “Başka partilere şans vermek gerekiyor” diyor. Çimento fabrikasından emekli olan işçi emeklisi maaşının yetmediğini söylüyor ve “bayram öncesi verilen emekli ikramiyesinin yarısı kredi borçlarına gitti” sözleriyle durumunu anlatıyor. Özel sektörde çalışan bir işçi ise “Sürekli çalışmaktan hangi partiye oy vereceğimizi düşünecek ne zamanımız, ne de halimiz kalıyor” diyerek ağır çalışma koşullarına dikkat çekiyor. Girdiğimiz bir mağazanın tezgahtarlardan biri seçimlerde kimin ne dediğini bilmediğini belirterek, kendisine yakın hissettiği MHP’ye oy kullanacağını aktarıyor.

GAP ÇİFTÇİSİ DE ARTIK RAHAT DEĞİL

GAP’ın merkezi olan Urfa’da çiftçiler en çok artan mazot fiyatlarından şikayet ediyor. Görüştüğümüz Hilvanlı bir çiftçi, “Özel yat sahiplerine mazotun litresi ucuza, çiftçilere ise pahalıya geliyor” diyor. Artan mazot ve gübre fiyatları nedeniyle verilen destekleme paralarının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu söylüyor. Ayrıca bazı köylerde yol sorununun hâlâ çözülmediğini de dile getiriyor. “Değişim şart” diyen çiftçi, değişimin HDP ile geleceğine inanıyor. HDP den yana oy kullanacağını aktarıyor.

7 HAZİRAN RUHU

HDP seçmeni de listelerden şikayetçi. Adayların dışarıdan geldiğini, listede Urfalı Kürt siyasetçileri görmek istediklerini söylüyorlar. Ancak her şeye rağmen Urfa’da 7 Haziran 2015 seçiminde Meclise 5 milletvekili gönderen HDP’de bu seçimlerde de yeniden bir canlanmanın olduğu görülüyor. Şanlıurfa’nın Suruç,Viranşehir, Hilvan, Halfeti ve Ceylanpınar gibi ilçelerinde7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi HDP’nin birinci parti olması bekleniyor.

Evet, Urfa hâlâ AKP’nin önemli kalelerinden biri olsa da konuştuğumuz seçmenler hangi partiye oy vereceklerini söylemese de artık değişim istediklerini ifade etmekten geri durmuyor.

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