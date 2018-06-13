'Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Yarışması Ödülleri' verildi

Şair Sennur Sezer’in anısına bu yıl 3. kez düzenlenen 'Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Yarışması Ödülleri' sahiplerine verildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap’ın Şair Sennur Sezer’in anısına 3’üncüsünü düzenlediği “Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Yarışması Ödülleri” sahiplerini buldu.

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Sennur Sezer’in Eşi Adnan Özyalçıner, Türkiye Yazalar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, direnişteki Flormar işçileri ile çok sayıda yazar, şair, sanatçı ve gazeteci katıldı. Flormar işçilerinin konuşması geceye damgasını vururken, sendika yöneticileri tarafından yapılan konuşmalarda yazar ve sanatçılardan işçilerin yaşamlarını ve mücadelesini anlatan yapıtlar üretmeleri talep edildi.

Fotoğraf: Kadir İncesu

‘O'NA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ’

Şair Nilay Özer’in sunuculuğunu yaptığı gece, Sennur Sezer’in yaşmının anlatımıyla başladı; kısa bir belgesel gösterimiyle sürdü. DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan yaptığı açılış konuşmasında, “Sennur Sezer’in 75. doğum gününde bir aradayız. Sennur Sezer aramızda; hak alma mücadelesinde, işçi direnişinde, grev yerinde, barışa susamış kadınlarla, çocuklarla, gençlerle aramızda. Emek-Direniş Şiir ve Öykü Yarışması Sennur Sezer’e bir vefa borcudur. Sennur Sezer şahsında hayatını işçi sınıfına, barışa adamış, savaşa karşı durmuş, emekten yana şair ve yazarlarımıza borcumuzdur. Onların gelecek kuşağa yeni yazarlar ve şairlerle taşınmasına vesile olmak istedik. Karınca kararınca bu çorbada sendikamızın, bir emek örgütünün tuzu olsun istedik” dedi.

Fotoğraf: Kadir İncesu

Yarışma aracılığıyla işçi sınıfı ve sanatçılarla bağ kurmayı amaçladıklarını söyleyen Aslan, “Emek örgütlerimiz daha çok aydın, yazar ve şairlerimizle işçi sınıfını buluşturmalı. Birbirinden öğrenen ve beslenen hayat damarları olmalı. Sennur Sezer, bunları yapmaya çalıştı, hayatı boyunca da yaptı. Yüksünmeden çağrıldığı her işçi ve emekçi toplantısına katıldı, emekçileri dinledi, ona çok şey borçluyuz” şeklinde konuştu.

‘KALEMLE DEĞİL KALBİYLE YAZAN BİR ŞAİRDİ’

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, “Sennur bize, gençlerle, işçilerle, köylülerle kurulacak bir dil gerekliliğini bıraktı. O da bunu 1940’lardan almıştı. Kalemle değil, kalbiyle yazan bir şairdi. Sözcüklerle kurduğu dünya sadece tek insanın değil, insanlığın yarasına bakmak oldu. O bir ömrünü böylesi bir ülkede şiire verdi, iyi şairler de bunu yaparlar. Mücadele etmenin gerekli olduğuna inanırlar. Umutla yazdı, aşkla düşledi ve emek için mücadele etti. Işıklar içinde uyusun” dedi.

Sennur Sezerin eşi ve Türkiye öykücülüğünün usta kalemi Adnan Özyalçıner, yaptığı konuşmada ödül kazanan şair ve yazarları tebrik etti. Sennur Sezer’in 3 çeyrek yüzyılın şairi ve yazarı olduğunu ifade eden Özyalçıner, Sezer’in emeğin gücünün verdiği dirençle dünü olduğu gibi bugünü de yazdığını söyledi.

Fotoğraf: Kadir İncesu

Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ise Sennur Sezer şahsında şiirin ve emeğin yan yana gelmesini, işçilerle sanatın yana çok güzel olduğu dile getirdi. Nuhoğlu, Sennur Sezeri saygı ve sevgiyle andığını belirtti.

‘HAKLARIMIZI KAZANANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

Geceye damgasını vuran ise sendikalaştıkları işten atılan Flormar işçisi kadınların konuşması oldu. Slogan ve alkışlar eşliğinde yaptıkları konuşmada, “Sizler sayesinde sesimizi duyuruyoruz. Haklarımızı kazanana kadar ilk günkü gibi mücadele edeceğiz “denildi.

‘ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ’

Yapılan konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi.

Şiir dalında “Güle Batır Öfkeni” adlı dosyasıyla birinci olan Özge Sönmez’e ödülünü Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay verdi.

Öykü dalında “Kaybolanın Hikayesi” adlı dosyasıyla birinci olan Cem Kertiş’e ödülünü 10 Ekim Katliamı gazisi Ressam Günay Karakuş takdim etti. Kertiş yaptığı konuşmada kitabını Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan’a ithaf ettiğini belirtti.

Öte yandan “Neyse” isimli dosyası ile Altan Doğan şiir dalında, Onur Akbaba ise “Büvek” adlı dosyasıyla Juri Özel Ödülü’nü aldı. (İstanbul/EVRENSEL)

Şiirin ve umudun yorulmaz iğnesi Sennur Sezer mezarı başında anıldı

Sennur Sezer mücadelesi ve şiirleriyle 75 yaşında

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 19:22

www.evrensel.net