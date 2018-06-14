Ã–lerek yaÅŸamayÄ± Ã¶ÄŸrenmek fÄ±tratÄ±mÄ±z olmasÄ±n!

'Ortalama yÄ±lda 1500â€™e yakÄ±n gÃ¼nde de 6 iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mÃ¼ artÄ±k gazetelerin iÃ§ sayfalarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir haber bile olamÄ±yor.'

Özcan GÖÇER

Denizli

Renkli, hareketli, bir saat bile bir polemik duymasak bir ÅŸey olduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir seçime gidiyoruz. Bu kadar renkli bir seçim ortamÄ±nda Avrupa’da ve dünyadaki iÅŸ cinayetlerinde ÅŸampiyonluÄŸu elden bÄ±rakmadan bir seçime gidiyoruz. Fakat hiçbir seçim bildirgesinde, manifestosunda iÅŸ cinayetleri yer almadÄ±. Çünkü gün gün, teker teker ölümler iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n fÄ±tratÄ± olarak kabul gördü sanÄ±rÄ±m o kadar olaÄŸanlaÅŸmÄ±ÅŸ yani.

GeçmiÅŸ 16 yÄ±llÄ±k zaman diliminde 20 bin iÅŸ cinayeti olmasÄ± sanki bu ülkenin acÄ± tablosu deÄŸil. Ortalama yÄ±lda 1500’e yakÄ±n günde de 6 iÅŸçi ölümü artÄ±k gazetelerin iç sayfalarÄ±nda küçük bir haber bile olamÄ±yor. NasÄ±l ki biz iÅŸçiler örgütlü ve toplu olursak sesimizi duyurabiliyorsak ancak ölümleri de Soma gibi sayÄ±ca çok olurlarsa ülke gündeminde yer alÄ±yorlar. Bu durum aynÄ± zamanda iÅŸçinin siyasete olan uzaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendinin sistemin biçiminden ve yönetiminden ne kadar uzak durduÄŸunu da göstermekte. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± meselesi iÅŸverenin insafÄ±na ve isteÄŸine bÄ±rakÄ±lamaz, devletin görevidir iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸyeri güvenliÄŸini tesis etmek. Sendikal haklar, örgütlenme özgürlüÄŸü anayasal güvencesi güçlendirilmeli ilgili yasalar bir an önce yeniden düzenlenmelidir. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n günümüz çalÄ±ÅŸma yerlerindeki temel problemi de taÅŸeron ve kiralÄ±k iÅŸçi sistemidir. ManifestolarÄ±nda ve seçim bildirgelerinde can güvenliÄŸine bile yer vermeyenlere oy vermeyi, iÅŸçiler düÅŸünecektir. ArtÄ±k sessiz ölümlere bir son verilsin. Ölerek yaÅŸamayÄ± öÄŸrenmek fÄ±tratÄ±mÄ±z olmasÄ±n.

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