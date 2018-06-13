UEFA, Galatasaray'a 15 milyon avro para cezası verdi

UEFA, Finansal Fair Play kapsamında Galatasaray'a 6 milyonu kesin, 9 milyonu şartlı olmak üzere 15 milyon avro para cezası verdi.

UEFA, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş hakkındaki kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'a 6 milyonu kesin, 9 milyonu şartlı olmak üzere 15 milyon avro para cezası verildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un transfer kısıtlamalarının devam ettiği, Beşiktaş’ın ise 2017-2018 sezonunda Finansal Fair Play kurallarına uyduğunu açıklandı.

Açıklamada, Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2018-19, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 olmak üzere dört sezonu kapsadığı belirtildi.

Galatasaray, 2018 sonunda en fazla 20 milyon avroluk, 2019 sonunda ise 10 milyon avroluk zarar etmeyi taahhüt ediyor.

MUSTAFA CENGİZ 'GALATASARAY AVRUPA'DA OLACAK' DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada UEFA'nın sarı-kırmızılı futbol takımına Avrupa kupalarına katılımla ilgili bir ceza vermeyeceğini söylemişti. Cengiz, UEFA ile görüştüklerini belirterek, "UEFA'dan bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cengiz, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise Cengiz, "UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti. Prensip anlaşmaları bitti. Detaylardayız ve anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. UEFA yetkilileriyle hemen hemen her gün görüşüyoruz. Bazı bilgileri güncelliyoruz. UEFA, Türk futboluna eşit davranıyor. UEFA tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ne tür kısıtlamalar yapıldıysa, bize de hemen hemen aynısı uygulanacak. İmzalar atıldığında, detaylarını anlatacağımdan emin olabilirsiniz" diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN TRANSFER KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray’a ceza veren UEFA; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor‘la ilgili kararlarını da açıkladı.

Beinsports’un haberine göre UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un transfer kısıtlamalarının devam ettiğini duyurdu. Beşiktaş’ın ise 2017-2018 sezonunda Finansal Fair Play kurallarına uyduğunu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan Fenerbahçe, UEFA’nın mesajını da paylaştı:

“UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi’nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019/20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir.” (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 20:58

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