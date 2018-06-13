Direnişteki DHL Express işçilerine destek ziyareti

Belediye-İş İstanbul 2 No.lu Şube, Deriteks İstanbul Avrupa Temsilciliği, DİSK/Gıda-İş Esenyurt Temsilciliği, Dev Yapı-İş, Emekli-Sen, Liman-İş Ambarlı Temsilciliği, Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube, MMO Beylikdüzü Temsilciliği üye ve yöneticileri 15-16 Haziran Direnişinin yıl dönümü vesilesiyle 331 gündür direnişte olan DHL Ekspres işçilerini ziyaret etti.

Ziyarette 15-16 Haziran direnişini hatırlatan Gıda-İş Marmara Bölge Sorumlusu İbrahim Kızılyer, “O dönemin iktidarları da tek sendika ile tek zihniyet ile yönetmek istiyordu. Tıpkı bugünkü sermaye güçlerinin ve onların destekçisi iktidarların tek başına yönetmek istediği gibi. Ama işçiler barikatları yıktıkları gibi önlerindeki tüm güçleri tarumar ettiler. Bizler de birleşirsek bütün engelleri aşabiliriz” dedi. Kızılyer DHL işçilerinin yanında olduklarını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Birçok ülkede ‘DHL Express sendikayı tanısın’ eylemi

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 19:08

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