Tek adam yönetiminden sıkıldık

'Öğrenciler seçimleri tartışsalar da Meclise ve seçimlerden sonra alacağı role ilişkin genel bir inançsızlık var'

Hazal GÖÇMEN

ODTÜ

24 Haziran erken seçimi ülke genelinde gündemin ön sıralarında, tek adam sisteminin gelip gelmeyeceği tartışması üzerinden yer ediniyor, tüm halk kesimlerinde, özellikle de gençlik kesiminde tartışmaların konusu oluyor. Bu gençlik kesimine dâhil olan ODTÜ yurtlarında kalan öğrenciler, tek adam rejimini istemediklerini, bir şeyler yapılması gerektiğini belirtirken seçimin ikinci tura kalacağını düşündüklerini söylediler. Konuştuğumuz öğrencilerin çoğu gerek oy potansiyelinin yüksek olması bakımından gerekse kendi düşüncelerine yakın olmasından kaynaklı Muharrem İnce’yi destekleyeceklerini, seçim sırasında ve olası bir ikinci tur döneminde kaos yaşanabileceğinden endişelendiklerini ve seçimden genel olarak umutsuz olduklarını söylediler.

GENÇLER HER DURUMDA SEÇİMDEN ENDİŞELİ

Yurtlarda konuştuğumuz kadın öğrencilerin hepsi Erdoğan’dan sıkıldıklarını ve değişmesi gerektiğini belirtirken “Diğer adayların kazanması durumunda da ne olacağını kestiremiyoruz.” şeklinde yorumlar yaptılar. Kadın öğrenciler genel olarak İnce’nin seçim sürecindeki açıklamalarından etkilenmekle beraber diğer adayların gelmesi halinde de düzenin değişmeyeceğini düşünen öğrenciler var.

HDP’nin barajı geçmesinin Meclisteki muhalefeti güçlendireceğini söyleyen kadın öğrenciler, Demirtaş’ın seçim sürecinde tutuklu bulunmasının adil olmadığını eklediler.

Kimya Mühendisliği Öğrencisi Damla Gürsoy, “Mühendislik okuyan bir öğrenci olarak mesleğimde yabancı şirketlerle iş yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Ülke ekonomisi ve dolar kurları bu hâldeyken geleceğimden endişe ediyorum ve bu koşullar altında yaşamak istemiyorum.” dedi. Seçim güvenliğine dair şüpheleri olduğunu ve bu nedenle oyunu korumak için müşahitlik yapacağını belirten Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Öğrencisi Ecem Ardıç ise seçimlerle ilgili “Daha özgür, daha modern bir gelecek istiyorum. Bunun olması için de devlet kültürünün değişmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

MECLİSİN ROLÜNE İLİŞKİN İNANÇSIZLIK

Seçim sohbetine devam ettiğiniz bir başka kadın yurdunda ise öğrenciler seçimleri tartışsalar da Meclise ve seçimlerden sonra alacağı role ilişkin genel bir inançsızlık var. Çoğu kadın öğrencinin de belirttiği gibi bu yurtta da Erdoğan’ın tek adamlığından sıkıldıklarını ve yeni bir nefes istediklerini belirten öğrenciler ile karşılaştık.

Yurtlarda seçimleri konuştuğumuz öğrencilerin önemli bir kısmı, sohbet sırasında da yurt dışına gitme fikrini akıllarının bir yerinde tutuyorlar. İnşaat Mühendisliği okuyan bir erkek öğrenci de başlarda, Türkiye’den giderek yurt dışına yerleşmeyi ciddi bir şekilde düşündüğünü belirtiyor. Avusturya’da doğduğunu o nedenle rahatlıkla oraya yerleşebileceğini ifade ederken artık yurt dışına yerleşme düşüncesinden vazgeçtiğini belirtiyor. “Burada bulunuyorsak bu ülkede kötü giden şeylere karşı burada durmak gerekir, kültürü ile yaşanmışlıkları ile biz burada yaşadık değiştireceksek burada kalarak değiştireceğiz.” ifadelerini kullanıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:41

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