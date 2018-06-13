‘1500 kişi tazminatsız işten atıldı’ iddiası

Makro Market (Uyum Marketleri) patronunun, iki ilde bulunan 1500 civarında çalışanını işten çıkardı.

İstanbul ve Antalya’da bulunan mağazalarını Migros’a devreden Makro Market (Uyum Marketleri) patronu, iki ilde bulunan 1500 civarında çalışanı işten çıkardı. Tazminatları ve yıllık izin ücretlerini alamayan işçiler haklarını istiyor.

Yaklaşık 6 yıl önce Uyum Marketlerini satın alan Makro Market geçtiğimiz ekim ayında konkordato (Mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması) sürecine girdi. Marketler zinciri Migros da Makro Marketin İstanbul ve Antalya’da bulunan marketlerini devraldı. Devir sürecinde Makro Market iki ilde bulunan yaklaşık 1500 çalışanını işten çıkardı. Geçtiğimiz nisan ayında işten çıkarılan çalışanlara tazminatlarının kısa sürede ödeneceği söylendi ancak ödenmedi. Çalıştıkları süre içerisindeki şartları anlatan bir çalışan şunları söyledi: “9 saat çalıştırılıp, 7.5 saat çalışmış gibi gösteriyorlardı. 9 saatten sonrayı fazla mesaiye dahil ediyorlardı. Ücretimiz asgari ücret miktarını bankadan, geri kalanını elden veriyorlardı. Gece hadi erkekleri geçtik kadın personellerin evlerine nasıl gidecekleri umurlarında değildi. Pazar gününü bir tas sıcak çorbayı bulamıyorduk, domates peynirle geçiştiriyorduk.”

Yaklaşık 10 senelik bir Makro Market çalışanı da “Bize hiçbir gerekçe sunmadan bizi işten çıkardılar. Bu ramazan ayında hiçbir hakkımız verilmedi. Hadi 1500 kişiye acımadınız, ailelerimize de mi acımadınız? Çocuklarımıza da mı acımadınız? Bu ramazan ayında hiç mi vicdanınız sızlamadı? Biz sizden para dilenmiyoruz, haklarımızı istiyoruz” dedi.

Makro Markette yönetici pozisyonunda çalışan ve ismini vermek istemeyen biri ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Personeller işten çıkarken tazminatlarıyla ilgili en kısa sürede yatacağı için biz de bu şekilde bilgi verdik. Yıllık izinler maaşlarla birlikte ödenecek denildi ama aradan iki ay geçmesine rağmen hâlâ yıllık izinlerin ödemesi yapılmadı” dedi.

Makro Market patronunun Migros’tan hâlâ bir ödeme almadığı yönünde açıklama yaptığını belirten yönetici, “Ama ödemenin 105 milyon gibi büyük bir kısmını almışlar diye duyduk” dedi. Yönetici, bu ödemenin bir kısmına ise konkordato sürecinden dolayı devletin el koyduğunu ifade etti.

İşten atılanlar arasında kredisi olan, kira ödeyen birçok insanın bulunduğunu belirten yönetici, “Bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Ve Makro buna dair hiçbir bilgi vermiyor” dedi.

İddialar hakkında bilgi almak istediğimiz Makro Market merkezi ise telefonlarımıza yanıt vermedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:35

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