Seçim beyannameleri sağlıksız!

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi yıllardır dile getirdikleri taleplerinin siyasi partilerin beyannamelerinde yeteri kadar yer almadığını belirtti

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi yaptıkları basın toplantısı ile 24 Haziran seçimleri öncesi seçime katılan siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarının sağlık alanındaki görüşlerini değerlendirdi ve sağlık alanındaki taleplerini açıkladı. Tabip Odasının konferans salonunda gerçekleşen basın toplantısında sağlık çalışanlarına ve halka, vaatler dikkate alınarak oy verme ve oylara sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Ortak basın metnini okuyan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, OHAL altında gidilen seçime dair endişelerini paylaşarak OHAL ve KHK’lerin varlığının toplumun sağlığını bozduğunu belirtti.

Sağlık alanına bildirgelerine en fazla AKP ile CHP’nin yer verdiğini belirten Sürenkök “İktidar partisi 16 yıldır uyguladığı sağlıkta dönüşümün büyük bir toplumsal yarar ve memnuniyet getirdiğini belirterek son dönemde uygulamaya soktukları şehir hastaneleri ile daha nitelikli hizmet ile acillerde ve hastane polikliniklerinde hasta sayısını daha da arttıracaklarını belirtmişlerdir. AKP bu konuda o kadar ileri gitmiştir ki, şehir hastanelerinin daha fazla müşteri(!) çekeceğini söyleyebilmiştir. Uygulanan GSS ve aile hekimliği sisteminin güçlendirileceğinden bahsedilmekte, sağlıkta fiziki alt yapı ve insan kaynağı yatırımlarının devam edeceği söylenmektedir. Yine koruyucu sağlık hizmetlerinin arttırılacağından ve sağlıkta yerlileşme projelerine tüm hızla devam edeceklerinden bahsedilmektedir.AKP seçim bildirgesindeki 11 sayfalık açıklamasında sağlık çalışanlarına dair tek bir açıklamada bulunmamıştır” dedi.

CHP-HDP-VATAN PARTİSİ

CHP’nin ilk defa seçim bildirgesinde sağlık alanına bu kadar geniş yer verdiğini de ifade eden Sürenkök şunları söyledi: “Hak temelli ve ücretsiz sağlık hizmetinden bahsetmiş olmasına rağmen aile sigortası ilkesini benimsemiştir. Koruyucu hekimlik ve halk sağlığında yapılacaklar detaylı bir şekilde anlatılmış, hasta ve yakınları haklarını güvence altına alacaklarını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının çalışma ve özlük haklarındaki iyileştirmeye özel yer verilmiştir. HDP ve Vatan Partisi bildirgelerinde sağlıkla ilgili kısa açıklamalarında genel olarak sigorta sisteminin de kaldırıldığı, finansmanının genel bütçeden karşılandığı sağlık sistemini savunduklarını belirtmişlerdir.”

İYİ PARTİ-MHP VE SAADET PARTİSİ

İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisinin seçim bildirgelerine de değinen Sürenkök “İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi seçim bildirgelerinde sağlık alanında bir birine yakın genel ve kısa açıklamalarda bulunmuş; GSS ve aile hekimliği sistemini iyileştirmekten bahsetmişlerdir. MHP bir taraftan ücretsiz sağlık politikasını savunurken diğer taraftan sağlık sigortacılığından bahsetmektedir. Bu partiler de yine sağlık çalışanlarına ve sağlık koşullarına dair bir açıklamada bulunmamışlardır. Genel olarak değerlendirdiğimizde sağlık her partinin program ve bildirgesinde genel olarak yer almış, ancak halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarını önceleyen detaylı açıklama maalesef ki sadece bir parti de görülmüştür” diye konuştu.

‘OY KULLANIRKEN DİKKAT’

24 Haziran ve 8 Temmuz’da sağlığa, haklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Sürenkök şunları söyledi: “Taleplerimizin çok az bir kısmının partilerin seçim bildirgelerinde yer aldığını üzülerek görüyoruz. Sağlık çalışanları ve halkımızdan isteğimiz siyasi partilerin bu konudaki vaatlerini dikkate alarak oy kullanmalarıdır. Çocuklarımıza bırakacağımız aydınlık ve özgür ve daha yaşanası bir Türkiye bizim elimizde.”

TALEPLER

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesinin siyasi partilerden talepleri:

-Özgür, demokratik bir ortamda ve barış içinde yaşayan bir toplum için OHAL derhal kaldırılmalı,

-KHK’ler ile haksız hukuksuz ihraç edilen ve açığa alınanlar işine dönmeli.

-Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi terk edilmeli.

-Genel bütçeden karşılanan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalı.

-Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalı.

-Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri giderleri merkezi bütçeden finanse edilmeli.

-Sağlık alanında performans sistemi ve döner sermaye uygulamaları kaldırılmalı.

-Güvenceli, emekliliğe yansıyan ücret.

-Şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmeli.

-Fiili hizmet zammı eklenmeli.

-Özeldeki sağlık çalışanlarının iş güvenceleri ve özlük hakları korunmalı.

-Sağlıkta şiddet yasa teklifi yasalaşmalı.

-Aşılarda zorunluluk şartı getirilmeli.

-Bilimselliği kanıtlanmamış alternatif sağlık uygulamalarının desteklenmesine son verilmeli. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:37

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