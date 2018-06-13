Fotoğraf: MA
Dersim'de zırhlı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
13 Haziran 2018 18:21
Dersim’in Atatürk Mahallesi’nde bu sabah zırhlı aracın çarptığı 92 yaşındaki Ali Sezer yaşamını yitirdi.
Dersim’in Atatürk Mahallesi’nde önceki sabah saat 09.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 92 yaşındaki yaya Ali Sezer’e akrep tipi zırhlı araç çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Sezer, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sezer’in yakınları hastaneye akın ederken, Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Dersim’de 28 Mayıs’ta zırhlı aracın çarpması sonucu 60 yaşlarında Hasan Hüseyin Çimen isimli yurttaş ağır yaralanmıştı. Çimen’in tedavisi Elazığ’da devam ediyor. Diyarbakır’da ise, 6 Haziran’da polise ait TOMA’nın çarpası sonucu Mehmet Tektekin (85) isimli yurttaş yaşamını yitirmişti. (DERSİM)Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:23
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