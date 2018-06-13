Karara rağmen Erdoğan’ın posterleri indirilmedi

Diyarbakır’da aydınlatma direklerine asılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterleri Bağlar İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı karara rağmen indirilmedi.

Diyarbakır’da aydınlatma direklerine asılan Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri Bağlar İlçe Seçim Kurulunun aldığı karara rağmen indirilmedi. HDP, kararı yerine getirmeyen kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

‘ERDOĞAN POSTERLERİNE DOKUNMAYA KORKUYORLAR’

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamçı, Bağlar İlçe Seçim Kurulunun posterlerin kaldırılması yönündeki kararını anımsatarak, posterlerin yasa gereği indirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Posterlerin indirilmesinin “Kanuna karşı direnme” ve “Kanunun gereğini yerine getirmeme” suçunu teşkil ettiğini ifade eden Çamçı, “Herkes Erdoğan’ın posterlerine dokunmaya korkuyor. Karar kim tarafından yerine getirilecek merakla bekliyoruz. Günler geçmesine rağmen halen bir girişimde bulunulmadı. Erdoğan posterleri indirilmedi” diye konuştu. Camcı, kararı yerine getirmeyen kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

‘HALKI İNCİTİYORLAR’

Kent merkezinde Erdoğan’ın posterlerinin asılmasına tepki gösteren Ensarioğlu, “Çok talihsiz durum. Bunu yaparak, halkı incitiyorlar. Türkiye’de sadece bir cumhurbaşkanı adayı varmış gibi bir algı yaratılıyor. Bu algı, Diyarbakır’da daha yoğun oluşturulmaya çalışılıyor. Erdoğan üzerinden bir propaganda yapılıyor. Cumhurbaşkanı adayları Türkiye’yi, milletvekilleri de seçildikleri yerlerdeki insanları temsil edecek” diye konuştu. Ensarioğlu, Erdoğan posterlerinin caddelerden indirilmesi için YSK İl Müdürü nezdinde girişimlerde bulunacaklarını da kaydetti. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:21

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