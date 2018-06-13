Kürt partileri açıkladı: Demirtaş’ı destekleyeceğiz

Azadi Hareketi Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Sosyalist Partisi, Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğini açıkladı.

24 Haziran seçimlerine ilişkin ortak açıklama yayımlayan Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceklerini duyurdu.

AKP ve Erdoğan’ın eski devlet politikasına döndüğünü ve bunu ibretle izlediklerini kaydeden partiler, Kürtlerin temel haklarının “devletin bekası” için tehdit olarak görüldüğüne dikkat çekti. Açıklamada, “İki yıla yakın bir süredir AKP, Kürt meselesi çerçevesindeki hak ve özgürlüklerle ilgili tek bir kelam etmedi. Bunun yerine operasyonlarla ve ölü sayılarıyla övünen bir siyasi dile yaslandı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Bu tutumumuz, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Kürtlerin elini güçlendirecek, Kürtlerin kilit rolü oynamalarını sağlayacak bir misyona da zemin hazırlayacaktır.

Mevcut adaylar içinde kendi Kürt kimliğine sahip çıkmasını da dikkate alarak Selahattin Demirtaş’a cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarımızı vereceğiz. 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde ise, üye ve taraftarlarımızın milli hassasiyetleri göz önünde bulundurarak, Kürt, Kürdistani bilinçle oylarını kullanacaklarına inanıyoruz. Bu anlayışla milletvekilliği seçiminde üye ve taraftarlarımızı özgür bırakıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:16

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