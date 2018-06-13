Man Adası’nda Kılıçdaroğlu’ya ikinci ceza

Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı ikinci davada karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası’ iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı ikinci davada da karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine karar verdi.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı.

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Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, açılan tazminat davasını kısmen kabul ederek, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen’e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci’ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan’a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu’ndan alınarak ödenmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi, dava unsuru olan 5 Aralık 2017 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan’a yönelik herhangi bir söz sarfedilmediğinden Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine hükmetti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 17:58

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