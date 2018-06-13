İmar affı ile doğal alanlar tahrip ediliyor

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, 'imar affı' yasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB Mersin İl Koordinasyonu üyeleri Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Mersin Şubesinde bir araya gelerek imar affı ile kaçak yapılaşmanın geleceğe dönük olarak özendirilmekte olduğuna ve doğal alanların talan edilmekte olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada konuşan koordinasyon sekreteri ve EMO Şube Başkanı Seyfettin Atar, imar affının, vatandaşın can güvenliğini seçim yatırımına feda eden olumsuz içeriğiyle yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti. Aftan yararlanacak yapı türlerini incelediklerinin belirten Atar, “Tarım alanlarındaki yapılaşmalar, sanayi yapıları ve 7 kata kadar entegre sanayi yapıları, 8 kat ve üstü yüksek katlı yapılar, lüks binalar, villalar, alışveriş kompleksleri, hastaneler vb. ile af kapsamının çok geniş olduğu görülmektedir. Doğal alanlarımızda yapılan kaçak sanayi yapıları ile kentlerin siluetlerini olumsuz etkileyen ve kentlere maliyeti toplum tarafından karşılanan, büyük altyapı sorunlarına yol açan, donatı standartlarını düşüren yüksek katlı yapılaşmalar da bu yasadan yararlanmaktadır. Bunlara ek olarak kaçak AVM, hastane, sanayi gibi ticari işletmeler de af kapsamına alınmakta, kıt kanaat, çoğunlukla uzun yıllar borçlanarak konut edinmeye çalışan, yasalara uyarak yaşamayı çabalayan vatandaşların kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeler yapılması gerekirken, bireysel ticari çıkar edinimine yönelik yasa dışı uygulamalar gözetilmektedir” diye konuştu.

KAMUSAL ALANLARIN İŞGALİNİN ÖNÜ AÇILIYOR

Atar, imar affı ile orman, mera, kıyı kent toprakları gibi bütün kamusal alanların işgalinin ve talanının önü açıldığına dikkat çekerek “Kaçak yapılaşma ile doğal değerlerin tahribatı, hukuksuzluk özendirilmiş, çarpık ve düzensiz kentleşme kalıcılaştırılmıştır. Depreme dayanıklı bilimsel, tekniğe ve mühendisliğe uygun yapıların oluşması yerine, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit edecek yapıların meşru kılınmasının önü açılmıştır” dedi.

Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle ülke geleceğinin belki bir 50 yılı daha bir çok soruna gebe bırakılmakta olduğuna dikkat çeken Atar, şunları söyledi; “İmar affının geri çekilmesi ve seçim malzemesi olarak uygulanmaması gerektiğini belirtiyoruz” (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 17:50

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