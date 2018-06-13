Malumun ilanı

Özcan Yaman, 10 Ekim Ankara Katliamı'nın 9. duruşmasına ilişkin izlenimini yazdı.

Özcan YAMAN

10 Ekim Ankara Katliamı davasında 9. tur duruşma 1.5 gün sürdü. Muhtemelen 31 Temmuz’da yapılacak 10. duruşma ile malum olan ilan edilecek. Ben de aynı zamanda müşteki olarak İstanbul’dan Ankara’ya gelerek davayı izledim.

Duruşmada müşteki avukatları davada başından itibaren yaşanan hukuka aykırılıkları anlatmakla, savcılık mütalaasının eksikliklerini sıralamalarıyla geçti. Delillerin toplanmaması, katliamda dahli olabilecek resmi görevlilerin sorgulanmamalarının, Antep’ten Ankara’ya uzanan yolda yaşanan görev kusur ve ihmallerin sorumlularının araştırılmaması gibi ilk duruşmadan beri yapılan suç duyurularının dikkate alınmadığını söylediler.

Duruşmanın bu eksiklerle tamamlanamayacağı uluslararası hukuk kurallarının uygulanması gibi istemleri sunmasının ardından sanık avukatlarının savunmaları yapıldı. Aradan sonra savcı mütalaasını açıklamaya başlayınca katliamın mağdurları olan müştekiler ve avukatlar tepkilerini dile getirdiler.

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İDDAANAME İLE BİRLİKTE YAZILAN MÜTALAA GİBİ...

Sıra savcıya geldiğinde daha önceden hazırlamış olduğu ciltli mütalaasını hakime sunup sonuç bölümünü okumaya başladı. Müşteki avukatlarının özellikle dile getirdiği hiçbir konunun olmadığı ‘Adeta bu iş bitmiştir, ne derseniz deyin ben karar verdim’ dercesine önceden hazırlanmış olan mütalaa okundu. Doğal olarak gösterilen tepkilerle duruşma ertesi güne ertelendi. Peki mütalaa ne diyordu? Tutuklu ve kaçak sanıklar hakkında bolca maddeden örgüt üyesi olma, örgüte yardım etmek gibi suçlardan ceza verilmesini kapsıyordu.

Peki ilk duruşmadan bu yana dile getirilen; katliama göz yuman, sorumluluğu bulunan kamu görevleri, tüm delillere, dosyaya sunulan bilimsel görüşlere rağmen insanlığa karşı suç yönünden cezalandırma talepleri, mevcut sanıklar dışında katliamla ve sanıklarla ilişkili kişilerin dosyaya dahil edilmeleri, dosyaya gelen binlerce bilgi, belge ve delilin tartışılması, yeni kanıtların ortaya çıkarılması nerede? Kısaca; dava eksiklerle sonlandırılmak isteniyor. 2.5 yıl önceki iddianamenin de gerisine düşen, devletin her kademedeki sorumluğunu ısrarla yok sayan mütalaa ile buçuk gün süren ikinci gün yargılama ile dava 31 Temmuz’da Sincan’da sonlandırılmak üzere karar verilmesine tanık olarak İstanbul’a doğru yola çıktım.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 17:40

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