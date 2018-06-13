Adanalı vekillerden tek adam yönetimine karşı birlik vurgusu

Adana'da HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisinin 1. sıra milletvekili adaylarının katılımıyla 'Adaylar konuşuyor' paneli düzenlendi.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana 1. sıra milletvekili adaylarının katılımıyla “Adaylar Konuşuyor” başlıklı forum gerçekleştirdi. Tüm partilere ulaşan TMMOB Adana İKK’nın çağrısına AKP ve MHP adaylar yanıt vermezken HDP adayı Tülay Hatimoğulları, CHP adayı Ayhan Barut, İYİ Parti adayı İsmail Koncuk, Saadet Partisi adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır ve Vatan Partisi adayı Hayrettin Çavuşoğlu katıldı. Tek tek konuşan adaylar konuşmalarının ardından soruları cevapladı. Çavuşoğlu dışındaki adaylar konuşmalarında parlamenter demokratik sistemin korunması ve demokratikleştirilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiği mesajı verdi.

'ANAYASA EN GENİŞ MUTABAKATLA YENİDEN YAZILMALI'

İlk olara konuşan HDP Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları, 16 Nisan referandumunun devamı niteliğindeki seçimde kendilerinin referandumda 'Hayır' safındaki partilerle ilkeler çerçevesinde 24 Haziran’da aynı mutabakata girmek istediklerini ve bunun 80 milyona karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti. Parlamenter demokratik sisteme geri dönmek ve parlamentoyu daha da demokratikleştirerek geliştirmek istediklerini ifade eden Hatimoğulları, “Başkanlık sistemi lağvedilmelidir. Biz bu seçime girmeyi böyle bir mücadele olarak görüyoruz. Anayasanın en geniş mütabakatla yeniden yazılması bizim en önemli meselelerimizden bir tanesidir” dedi.

'2. TURDA BİZİMLE DAYANIŞMA GÖSTERENLERLE DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİZ'

Bunun bilincinde olan ve "Sahada HDP ile dayanışacağız" diyen bir kesim olduğunu ifade eden Hatimoğulları, “Seçim sonuçlarının açıklanması 24 haziran gecesi olmayabilir. Bununla ilgili sabırlı olmalıyız. Hükümetin Kandil açıklaması da muhalefete yönelik. Muhalefeti bu tarz çalışmalarla belirlemeyecekler. Son 10 gün oynanacak oyunlara karşı uyanık olmalıyız. Bize çok soruluyor. İkinci tur meselesi ile ilgili ilk turda bizimle dayanışma gösterenlerle dayanışma göstereceğiz” dedi.

'16 NİSAN’DAN SONRA KORKU FİLMİNİN FRAGMANINI GÖRDÜK'

CHP Adana Milletvekili Adayı Ayhan Barut da seçim hileleri ile 16 Nisan’da TBMM’nin egemenlik hakkını elinden alan kuvvetler ayrılığını yok sayan bir noktaya getirdiğini ifade etti. 16 Nisan’ın aslında bir rejim değişikliği olduğunu söyleyen Barut, 16 Nisan’dan sonra partili başkanlık dahil sadece iki maddede değişikliğin hayata geçtiğini belirterek “2 madde ile fragmanını izlediğimiz korku filmi ile karşı karşıyayız. 16 Nisan’da aslında rejim değişmiştir. OHAL altında hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını yok etmiştir. Türkiye bir parti yönetimi ile yönetilmektedir Karşı durmazsak 24 Haziran’dan sonra bir daha demokratik parlamenter sisteme dönüşü olmadığını söylemek istiyoruz” dedi.

'24 HAZİRAN’DA MUHALEFET AĞIZ BİRLĞİ YAPMALI'

Saadet Partisi Adana Milletvekili Adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır da ülkedeki en büyük sorunun kutuplaşma olduğunu belirterek ülkenin ahlaken, siyaseten, ekonomik olarak ve dış politikada tıkandığını ifade etti. Keyhıdır, 24 Haziran’da “Haksızlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe, eve mi hayır mı” diye sorulacağını dile getirdi.

'KANAATLERİMİZİ KONUŞACAK ORTAMLAR BULMAK MÜMKÜN OLMAYABİLİR'

İYİ Parti Milletvekili Adayı İsmail Koncuk, demokrasi konusunda muhalefette olanların ağız birliği yapması gerektiğini belirterek "Olayları farklı okuyabiliriz ama bu 24 Haziran milletimizin geleceği açısından çok sıcak bir Haziran. Bu hazirandan sonra demokratik parlamenter sistemi savunan siyasi partiler hedefine ulaşamazsa bugün olduğu gibi kanaatilerimizi konuşacak ortamlar bulmak bile mümkün olmayabilir” dedi.

ÇAVUŞOĞLUNUN VAADİ OHAL'İN SÜRMESİ

Vatan Partisi adayı Hayrettin Çavuşoğlu’nun konuşmasında HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı hedef alan sözleri salonda tepki topladı. Vatan Partisi övgüsü yaptığı konuşmasında OHAL’i devam ettireceklerini belirterek soru üzerine işçilerde mağduriyet yaratmayacaklarını, ilan ediliş amacına uygun hareket edileceğini iddia etti.

Soru cevap kısmında kamu emekçilerinin KHK’lerle ihraç eidlen emekçilerin durumuna ve OHAL’e ilişkin yaklaşımları soruldu. İlk konuşan Tülay Hatimoğulları Vatan Partisi adayının Demirtaş hakkındaki sözlerine cevap vererek “Selahattin Demirtaş, Kürtlerin Mandelası değil tüm halkların Mandelasıdır. HDP'nin Mecliste olmadığı bir parlamento demokraik bir parlamento değildir. Bu ülkede Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi halinde demokratik Türkiye” dedi. HDP’nin laiklikliğe yönelik yaklaşımının sorulduğu soruya yanıt veren Hatimoğulları, “HDP 4+4+4’e karşı HDP sürekli bir tavır koymuş, onun yarattığı çocuk gelinlere, dinci eğitime karşı çıkmıştır. Verilen önergeler ve parti ve seçim programımızda açıkça ifade edilmiştir, Bizler seküler yaşamdan yana, eğitimin dinselleştirmesine ve çocuk gelinlerin önünün açılmasının karşısındayız” dedi.

'OHAL KALKACAK, İHRAÇLAR GERİ DÖNECEK'

OHAL’in kaldırılması ve KHK’lerin iptal edilmesini sağlayacaklarını dile getiren Barut, “KHK’ler Anayasal denetime açılacak, OHAL’den dolayı mağdur olan yurttaşlarımız uzun tutukluk savunma hakkının kısıtlanmasına son vereceğiz. Sandık güvenliği ile ilgili partimiz hazırlıklı her okulda bir avukat görevli. Ne pahasına olursa olsun o oya sahip çıkacağız. Tarikat yurtları derhal kapatılacak” dedi.

KHK ve ihraçların evrensel hukukla asla bağdaşmayan uygulamalar olduğunu dile getiren Barut, “Bu ihraçların hukukla asla uyuşmadığını, savunma, yargılanma hakkının verilmediğini biliyoruz. Hangi suçlu işlediği iddia edilirse edilsin yargılanmadan yapılacak işlemleri hukuk dışı gördüğümüz için adaleti hukuk devletini hakim kılacağız” dedi.

İYİ Parti adayı İsmail Koncuk da kamu emekçilerinin yargılanmadan, sorgulanmadan keyfi bir şekilde ihraç edildiklerini belirterek suçu olanların da yargılanarak ceza almaları gerektiğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 17:17

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