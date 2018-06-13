PTT emekçileri bayramda da çalıştırılacak

PTT Genel Müdürlüğü son dakika genelgesi ile PTT emekçilerinin bayram tatilinde de çalışacağını bildirdi.

PTT Genel Müdürlüğü 12 Haziran'da yayınladığı son dakika genelgesiyle iş yoğunluğunu gerekçe gösterdi ve PTT emekçilerinin bayram günü de çalıştırılacağını tebliğ etti. Varlık Fonu'na devredilen PPT'de bayramlarda artık kanunda belirtilen resmi tatil günler de gasp edildi. Karara ilişkin açıklama yapan Haber Sen, “Dağıtımda saldırıya, gişede güvenliksiz çalıştığı için soygun ve gaspa uğrayan, iş yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle zaten çok çalışmakta olan PTT emekçileri bu şekilde kuralsız ve keyfi uygulamalar nedeniyle bayramlarda da çalıştırılmaya devam ettirildiği için dinlenememekte emek sömürüsü kat be kat artmaktadır. Bayramlarda işlem adedinin neredeyse sıfır olduğu merkezlerin bayram vesilesiyle çalıştırılmasının, devlet kaynaklarının boşa harcanması olduğu gibi aynı zamanda bayram tatilini ailesiyle birlikte dinlenerek geçirmek isteyen PTT emekçisinin, hafta sonu tatiline de denk gelmesine rağmen tatil ve dinlenme hakkı PTT Genel Müdürlüğünün son dakika genelgesiyle bir kez daha gasp edilmektedir” dedi. Bu hak gaspına son verilmesini talep eden Haber Sen, bu amaçla yayınlanan genelgenin geri çekilmesini istedi. Yeterli personel alımı yapılarak iş yükünün azaltılması gerektiği belirtilen açıklamada, angarya çalışma, keyfi uygulamalara ve tüm hukuksuzluklara son verilmesi istenildi. Açıklamada, “PTT emekçisini hiçe sayan, görmeyen, dinlemeyen tüm uygulamalar son bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net