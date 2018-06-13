Tunus’ta ‘darbe planı’na protesto

BAE’nin, görevden alınan eski içişleri bakanı ile tasarladığı öne sürülen darbe planı girişimi Tunuslular tarafından protesto edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), görevden alınan eski içişleri bakanı ile tasarladığı öne sürülen darbe planı girişimi Tunuslular tarafından protesto edildi.

Başkent Tunus’un sembolik Habib Burgiba Caddesi üzerindeki tiyatro binası önünde toplanan kalabalık, hükümetin düşmesi ve yönetimin değiştirilmesinin amaçlandığı öne sürülen darbe planını protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris merkezli Fransızca yayın yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı haberde, BAE istihbarat birimlerinin Tunus’un Cerbe Adası’nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

Görüşmede, “İbrahim’in Tunus’ta yükselmesi ve Nahda Hareketi’nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan” darbe planı hazırlandığı belirtildi.

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid’in görevden alınmasının ardından, Tunus’un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan’ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid Essibsi tarafından engellendiği iddia edildi.

RİYAD GEZİSİ

Öte yandan, Tunus yerel basınında da İbrahim’in Mart ayında Suudi Arabistan’a giderek burada Kral Selman ve Riyad’daki üst düzey yöneticiler ile görüştüğü detayına işaret ediyor.

İbrahim’in beş gün süren Suudi Arabistan gezisinin ardından, Kral’ın özel uçağı ile Tunus’a döndüğü ve gezideki temaslarına ilişkin Başbakan Yusuf Şahid’e bilgi vermediği iddiaları tartışılıyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 16:50

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