DİSK Genel Başkanı Flormar işçilerini ziyaret etti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve bağlı sendikaların yöneticileri direnişteki Flormar işçilerini ziyaret etti. Patronun sendikalaşma hakkını kullanan işçileri işten atarak suç işlediğini dile getiren Çerkezoğlu, siyasi iktidarının da bu suç karşısında gerekli tutumu almayarak suça ortak olduğunu bildirdi.

DİSK heyeti işçiler tarafından alkış ve “Yaşasın onurlu mücadelemiz”, “Sendika hakkımız engellenemez” sloganlarıyla karşılandı.

DİSK’li işçilerin selam ve dayanışma duygularını getirdiklerini söyleyen Çerkezoğlu, “Kadınların en önde olduğu hiçbir direniş yenilmez. Kadın dayanışmasıyla da başarıya ulaşacaktır” dedi. Sendikalaşmanın hak olduğunu ancak türlü engellerle işçilerin sendikalaşma hakkının engellendiğini söyledi. Flormar patronunun işçilerin yasal hakkını çiğneyerek suç işlediğini diye getiren Çerkezoğlu, bu suç karşısında gerekli tutumu almayan siyasi iktidarın da suça ortak olduğunu dile getirdi. Birlik, dayanışma ve mücadele çağrısı yapan Çerkezoğlu, Flormar işçilerinin direnişinin mutlaka başarıya ulaşacağını söyledi. (Gebze/EVRENSEL)

LÜLEBURGAZ’DA FLORMAR İŞÇİLERİNE DESTEK GELDİ

Lüleburgaz’da bulunan 39burda alışveriş merkezinde bulunan Flormar satış noktasının önünde toplananlar, basın açıklaması yaparak, Flormar işçilerinin sendikalaşma mücadelesine destek verdiler.

Petrol-İş Trakya Şubesi’nin çağrısıyla yapılan basın açıklamasına, Şube Başkanı Ercan Yavuz, Genel Mali Sekreter Turgut Düşova ve CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan’la birlikte, sendikalardan, Eğitim-Sen, Kristal-İş, DİSK/Emekli-Sen. Siyasi partilerden CHP, ÖDEP, EMEP üye ve yöneticileri katıldı.

Basın açıklamasını yapan Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova, Türkiye’nin dört bir yanında eylemler yaparak, bildiriler dağıtarak, Flormar işçilerinin sendikalaşma mücadelesini anlattıklarını, Flormar patronunun işçilerin sendikalaşma hakkını çiğnediğini, sendikalarına üye olan işçileri işten atarak açlığa terk ettiğini, bunun hem bir insanlık suçu, hem de anayasal bir suç olduğunu, halka anlatmaya çalıştıklarına vurgu yaptı. Halktan, Flormar işçilerine destek olmaları için, bu ürünleri almamalarını, boykot etmelerini istediklerini anlattı. 30 yıldır ekmeği için çalışan ve ekmeğini biraz daha büyütmek için sendikalarına üye olan Flormar işçilerine buradan, Lüleburgaz’dan dayanışma mesajlarını gönderdiklerini, Lüleburgaz halkının da bu çağrıya uyarak, Flormar ürünlerini almayacaklarına inandıklarını söyledi. Sendikaları Petrol-İş’in, her ne olursa olsun mücadelesini sürdüreceğini ve Flormar işyerine gireceğini anlatan Düşova, Flormar patronu işçilerin iradelerini tanımayıp inadını sürdürürse, onu hem Türkiye’de, hem de dünyada rezil edeceklerini belirtti.

Basın açıklamasının yapıldığı mağazanın önünde, alışveriş merkezini gezenlere bildiriler dağıtılarak, Flormar ürünlerini almamaları istendi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 17:59

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