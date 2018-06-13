'Barış toplumuna yürümek için 24 Haziran bir fırsat'

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Diyalog Grubu, Hak ve Adalet Platformu ile Yurttaş Girişiminden seçmene çağrı yaptı.

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Demokrasi İçin Birlik (DİB) Diyalog Grubu, Hak ve Adalet Platformu ile Yurttaş Girişimi yaptıkları ortak açıklama ile OHAL’de yapılacak ve eşitsiz koşullarda 24 Haziran seçimlerinin yapıldığını belirtti. Seçim güvenliğine dikkat çekilen açıklamada, AKP’nin Mecliste çoğunluğu elde etmek için HDP’ye karşı uyguladığı kirli politikalara işaret ederek, barış toplumuna yürümek için seçimin fırsat olduğunu belirtildi.

Taksim’de bir otelde yapılan ortak basın açıklamasını tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu okudu. 24 Haziran seçiminin son dönemecinde, eşitsiz seçim ortamına rağmen, Türkiye’nin bu seçimden zaferle çıkacağına inandıklarını belirten Şamlıoğlu, “22 aydır süren OHAL altında, yakın tarihin gördüğü en adaletsiz koşullarda, ülkenin geleceğini belirleyecek kader seçimlerine gidiyoruz. Seçimde iktidarın belirlenmesinin ötesinde, A’dan Z’ye yeni bir rejim ve sistem değişikliği oylanacak” dedi. Türkiye’nin yol ayrımında olduğunu anlatan Şamlıoğlu, şu soruları sordu: “Çoğulculuk mu, tek parti otoritesi mi? Demokrasi ve özgürlükler mi, tek adam yönetimi ve OHAL rejiminin olağanlaşması mı? Barış ve huzur mu, kavga, kutuplaşma, çatışma mı? Temel haklara saygılı anayasal hukuk devleti mi, yoksa kendi yaptığı anayasayı dahi çiğneyen keyfilik mi? Temelleri sağlam, kurumsal yapısı güçlü, güvenli bir ekonomi mi, krizden krize sürüklenen bir ekonomi mi? Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan kaliteli bir eğitim mi, çocukları mesleksiz, geleceksiz bırakan bir eğitim mi?” Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı belirten Şamlıoğlu, eşitsiz koşullarda seçime gidildiğini hatırlatarak, HDP’ye yönelik baskı ve tutuklamalara dikkat çekti. HDP’nin baraj altında kalması için yapılan baskıların olduğunu anlatan Şamlıoğlu, “Halkın verdiği temsil yetkisinin gasbedilmesi girişiminden başka bir şey değildir. HDP yenilirse, tüm muhalefet yenilecek, sistem AK Parti’ye 60’ın üzerinde milletvekili hediye etmiş olacaktır” uyarısında bulundu.

İktidar partisinin, Meclis çoğunluğunu ele geçirebilmek için sergilediği kirli oyunun halkın iradesinin bozacağını anlatan Şamlıoğlu şunları söyledi: “Ezberleri bozarak ittifak kurmayı başaran muhalefet partilerine ve HDP’ye büyük bir toplumsal sorumluluk düştüğünü biliyoruz. Haziran 2015 seçiminde yaşananların bir daha tekrarlanmaması için, sivil toplum ve muhalefet partileri, bu kez daha örgütlü ve kararlı. Dört muhalefet partisi Adil Seçim Platformu’nu kurarak eşgüdüm içinde çalıştıklarını açıkladılar. Seçim öncesi kurulan işbirliğini, seçim sonrasında Mecliste devam ettirecekleri, olağan rejime geçiş ve normalleşme koşullarını birlikte sağlayacakları güvencesini topluma vermeleri, seçmende karşılığını bulacak, değişimi oluşturacak gücün dinamosu olacaktır.”

Şamlıoğlu, devamla şunları söyledi: “Çoğulcu demokratik hukuk devletinin temellerini sağlamlaştıracak, kuvvetler ayrımını yeniden tesis edecek, parlamenter sistemi güçlendirecek, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak, yargı bağımsızlığını sağlayacak, anayasal ve yasal düzenlemeleri yapacak yeni bir Meclisi ve bu iradeyle birlikte hareket edecek yeni bir Cumhurbaşkanını seçmeye sadece bir adım mesafesindeyiz.”

MUHALEFET SORUMLU HAREKET ETMELİ

Tüm muhalefet bu sorumlulukla hareket etmeleri durumunda, “yeni bir Türkiye hikâyesi yazmak mümkün olacaktır. 24 Haziran’da, birarada yaşama ve demokrasi için, daha büyük bir uzlaşmanın kapılarını açalım ve hep birlikte barış toplumuna yürüyelim” diye konuştu.

Açıklamanın ardından basın açıklamasına katılanlar seçimlere ilişkin görüşlerine paylaştılar.

Diyalog Grubunda Prof. Dr. Binnaz Toprak, anket sonuçlarına göre seçimlerin ikinci tura kalacağını ve AKP’nin Meclisteki çoğunluğunu kaybedeceğini söyledi. İlkeler etrafında uzlaşıyı ikinci tura ve seçim sonrasına taşımak gerektiğini anlatan Toprak, Millet ittifak 4 ilke etrafında bir araya geldiğini ve bu ilkelerin demokrasinin omurgasını oluşturduğunu söyledi.Toprak ayrıca HDP’nin barajı aşarak, Mecliste olması gerektiğine dairde vurgular yaptı.

Hak ve Adalet Platformundan Nurten Ertuğrul, barış toplumuna yürüyüşünün bu seçimde başarılacağı temennisinden bulundu. Seçim işbirliğinin koordinasyonun kurulmasının önemli olduğunu anlatan Ertuğrul, birbirine benzeyenlerin değil, benzemeyenlerin uzlaşı ve işbirliğinin yapmasının önemli olduğunu belirtti. Ertuğrul, bunun da bu seçimlerde yaşandığı kaydetti. Nesteran Davutoğlu, Adil Seçim Platformunun kurulması süreci hakkında bilgiler verdi.

AĞIRDIR: OYLA SİYASİ ALANI AÇMALIYIZ

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye’nin yasamadan, yargıya, eğitime varan birçok devasa sorunla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Bu sorunların tek adam yönetiminin meselesinden daha zor olduğunu belirten Ağırdır, bunun içinde toplumdaki farklıların uzlaşarak, yeniden bir barış toplumu inşa etmesi gerektiğini belirtti. Bunun içinde şuan toplumun elinde oy imkanı olduğunu söyleyen Ağırdır şu çağrıda bulundu: “Ülkenin geleceğine, insanlarına, güvenmekten başka yol yoktur. Bu ülkenin insanlarına kızarak buradan çıkamayız. Oylarımıza sahip çıkarak, ülkenin geleceğine daha aktif sahip çıkmaktır.” Ağırdır, seçim güvenliğinin tek sandık güvenliğine indirgenmesinin yanlış olduğuna işaret ederek, seçim sürecindeki adaletsizliğe vurgular yaptı.

TÜRMEN: KÜRT SORUNUN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜ ÖNEMLİ

DİB Kurucusu ve AİHM Eski Yargıçı Rıza Türmen, 24 Haziran seçimlerinin bir rejim değişikliği seçimi olduğunu hatırlatarak, mevcut iktidarın kazanması durumunda otoriter yapının anayasal güvenceye kavuşturulacağını belirtti. Türmen, bunun da Türkiye için karanlık bir dönem olacağını söyledi. 2002’den bu yana seçimler ilk defa iktidar değişliğine en yakın olan seçimlerin olacağını dile getiren Türmen, “Çünkü muhalefet bloku var. Millet İttifakı var” dedi. İttifak oluşturan 4 siyasi partinin bunun seçim sonrasında da devam edeceğini halka açıklaması gerektiğini belirten Türmen, bunun kararsız seçmen üzerinden bir etkisi olacağını söyledi. Muhalefet bloku Meclis çoğunluğu alırsa, ülkeyi nasıl yöneteceklerini de açıklamaları gerektiğini anlatan Türmen, ‘4 siyasi partinin farklı dünya görüşmelerine sahip. İttifak içinde görünen bu çelişkiler aslında Türkiye’de bir toplumsal uzlaşıyı da içinde barındırıyor” dedi. Kürt sorununun barışçıl çözüme kavuşmasının da toplumsal barışa katkı sağlayacağına vurgu yapan Türmen, HDP’nin önemine işaret ederek, HDP’nin de Mecliste ittifaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 14:41

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