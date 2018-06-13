Seçim Günlüğü (13 Haziran 2018)

SAMER Kürt seçmenin yoğun yaşadığı 18 ildeki araştırmasını açıkladı. Yarın Erdoğan'ın muaf olduğu seçim yasakları başlıyor.

BÖLGEDE ERDOĞAN’A OY VERENLERİN YÜZDE 12.2 AKP’YE VERMİYOR

Kürt seçmenin yoğun yaşadığı 18 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklayan SAMER’e göre, 1 Kasım seçimlerine göre Bölge illerinde HDP oy oranını 4.7 artırırken, AKP ise 2.8 oranında düşüş yaşıyor. HDP seçmenini korurken, AKP’de yüzde 4.5 kararsız seçmen oranı dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş ile Erdoğan başa baş görülürken, olası ikinci tur için Demirtaş’ın kalmaması durumunda İnce’nin ismi ön plana çıkıyor.

SAMER: HDP oylarını artırıyor, AKP’de kararsızlar dikkat çekiyor

Seçim yasakları yarın (14 Haziran) başlıyor, Erdoğan muaf

6 günde 430 bin 758 gurbetçi seçmen oy kullandı

HDP MİLLETVEKİLİ ADAYI HÜDA KAYA İLE SEÇİM ÖZEL

HDP Milletvekili Adayı Hüda Kaya ile 24 Haziran'ı konuştuk

HDP'NİN İSTANBUL MİTİNGİNDE DEMİRTAŞ KONUŞMASI İZLETTİRİLECEK

Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı seçim konuşması, HDP'nin 17 Haziran'daki İstanbul mitinginde, dev ekrandan kalabalığa izlettirilecek.

HDP mitinginde Demirtaş'ın TRT'deki konuşması izlettirilecek

AKP'Lİ VEKİL VE VEKİL ADAYI, CHP'Lİ GENCİN BOĞAZINI SIKTI

Burdur’da,seçim çalışması sırasında ziyaret amacıyla CHP il binasına giren AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kendisine hakaret ettiği bahanesiyle tartıştığı CHP’li bir gencin boğazını sıktı. Olayın ardından Vali Hasan Şıldak'ın davet ettiği Özçelik, yeniden parti binasına giderek gençten özür diledi.

HÜDA PAR: ERDOĞAN'IN DESTEKLİYORUZ AMA YANLIŞLARA 'EVET' DEMEYECEĞİZ

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı verdik fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara 'Evet' deme anlamını taşımamaktadır" dedi.

HÜDA PAR: Erdoğan'ın destekliyoruz ama yanlışlara 'evet' demeyeceğiz

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK' İDDİASI

MHP'nin, AKP'nin seçim çalışmaları sırasında Cumhur İttifakı’nı anmayıp sadece AKP'ye oy istemesinden rahatsız olduğu iddia edildi.

Erdoğan yurt dışında 'Cumhur İttifakı'nın adını anmıyor

‘Cumhur İttifakı içindeki MHP'liler rahatsız’ iddiası

ANKET ŞİRKETLERİNE ELEŞTİRİ: YA PARTİ SÖZCÜSÜ OLSUNLAR YA ARAŞTIRMACI

Bulgu Araştırma'nın Kurucusu Semih Turan, erken seçimi değerlendirdi: Elimde sonuç var’ diyen herkese televizyonlarda yer vermek, aslen izleyicilere yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Bulgu Araştırma: AKP'ye oy veren de ülkeyi güllük-gülistanlık görmüyor

AKP LİSTELERİNDE İŞÇİ ADAY YOK, PATRON ÇOK

24 Haziran seçimlerinde 200’e yakın meslekten milletvekili adaylarının içinde en çok adayı 608 kişi ile “iş insanı”, “iş adamı”, “iş kadını”, “müteahhit” ve “özel sektör” şeklinde belirtilen patronlar oluşturuyor.

AKP’de işçi aday yok patronlar ise ilk sıralarda!

AKP'Lİ BİR İŞÇİ, PARTİSİNDEN NASIL VAZGEÇTİ?

EMEP üyesi bir liman işçisi, EMEP'in seçim dönemi için yaptığı 'HDP’ye oy ver, EMEP’te örgütlen” çağrısı çerçevesinde yürüttüğü çalışmadan bir örneği Evrensel okurlarıyla paylaştı.

AKP’ye oy verecek bir işçi nasıl değişti?

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