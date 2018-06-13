Akşener: Tarımı bitirmek ihanettir

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Sivas'ta konuşuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sivas'ta yaptığı konuşmada şehri tarımın başkenti yapacaklarını söylerken "Tarımı bitirmek ihanettir" dedi.

Akşener'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

♦ Ramazan ayında oruçlu oruçlu 38 derecede benimlesiniz. Çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak beni sizlere mahcup etmesin.

♦ Bugün Sivas'ın problemlerini çözmekten uzaklar. Biri göç, biri işsizlik. Sivas'ta fabrika yok, madenler kapatılmış.Biraz ekonomi ve Sivas'tan bahsetmek istiyorum. 453 milyar dolar borç aldılar. Sivas Demirçelik, Divriği Madenleri satıldı. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar vergi toplandı 16 yılda. Bunlardan Sivas'a fabrika yapıldı mı? Maden için yatırım yapıldı mı? Göçü engelleyecek yatırım yapıldı mı?

♦ Hangi elinle çalıyorsun? Onunla ilgili fetva veren duydunuz mu? Bütün bunları değiştirmek için geliyoruz.

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 12:51

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