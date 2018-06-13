6 günde 430 bin 758 gurbetçi seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında 7 Haziran’da kurulan sandıklarda bugüne kadar 430 binin üzerinde gurbetçi seçmen oy kullandı

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin, gümrük ve sınır kapılarındaki oy verme işlemi 6’incı gününe girdi. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı bu seçimlerde 3 milyon 47 bin 315.



Bu seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulması kararlaştırıldı. 7 Haziran’da başlayan ve halen de devam eden oy verme işleminde dün gece saatlerine kadar 430 bin 758 seçmen oy kullandı.



Yurt dışı seçmen sayısının yüzde 14.14’une karşılık gelen bu oranın özellikle bu hafta sonunda daha da yüksek bir orana çıkması bekleniyor.



En fazla seçmenin bulunduğu Almanya’da dün itibariyle 286 bin 884 kişi oy kullandı. 340 bin seçmenin bulunduğu Fransa’da ise, 68 bin 378 seçmen sandık başına gitti.



Oy kullanma işlemi konsolosluklarda 19 Haziran’a, gümrük kapılarında ise 24 Haziran’a kadar devam edecek.



Yurt dışı oyları HDP’nin yüzde 10 barajını aşması için büyük bir önem taşıyor. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde HDP birçok ülkedeki sandıklarda birinci parti çıkarken, yurt dışı oyları HDP’nin barajı geçmesine de büyük katkı sunmuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 12:24

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