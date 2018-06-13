Hakan Bayrakçı 'uçakta sigara içmekten’ gözaltına alındı

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındı.

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı , İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındığını açıkladı. Bayrakçı, gözaltına alınma gerekçesini ise sigara içmesi olarak duyurdu.

Bayrakçı Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tualette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 12:21

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