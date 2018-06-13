SAMER: HDP oylarını artırıyor, AKP’de kararsızlar dikkat çekiyor

SAMER Kürt seçmenin yoğun yaşadığı 18 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Kürt seçmenin yoğun yaşadığı 18 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklayan SAMER’e göre, 1 Kasım seçimlerine göre Bölge illerinde HDP oy oranını 4.7 artırırken, AKP ise 2.8 oranında düşüş yaşıyor. HDP seçmenini korurken, AKP’de yüzde 4.5 kararsız seçmen oranı dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş ile Erdoğan başa baş görülürken, olası ikinci tur için Demirtaş’ın kalmaması durumunda İnce’nin ismi ön plana çıkıyor.

SAMER (Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) 24 Haziran seçimlerine ilişkin seçmenin ‘siyasal algı’, ‘tutum’ ve ‘eğilimleri’ne yönelik araştırmasını açıkladı. SAMER, seçimlere ilişkin yaptığı araştırmada çarpıcı veriler elde etti. 1-5 Haziran tarihleri arasında 2 bin 100 kişiyle yüz yüze yapılan araştırma Erzurum, Antep, Urfa, Adıyaman, Muş, Van, Diyarbakır, Mardin, Kars, Dersim, Bingöl, Hakkari, Şırnak, Batman, Ağrı, Bitlis, Siirt ve Iğdır illerini kapsıyor.

SAMER, araştırmaya yüzde 95 güven, yüzde 2 hata payı tanıyor.

HDP OYLARINI YÜKSELTİYOR

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yanıtlayan seçmenin yüzde 39’u HDP, yüzde 33.7’si AKP, yüzde 8.4 CHP, yüzde 6.6 kararsız, yüzde 4.7 MHP, yüzde 3.7 İyi Parti, yüzde 1.5’i Saadet Partisi cevabını veriyor.

Bu oranlar, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 36.5’i AKP’ye, yüzde 34.3’ü HDP’ye, yüzde 14.4’ün oy vermediği, yüzde 6.7’si CHP’ye, yüzde 4.7’si MHP’ye oy verdiğini söylüyor. HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oyunu 4.7 oranında arttırıyor.

1 KASIM SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KIYASLAMA

1 Kasım 2015 verilerine göre, AKP seçmeninin yüzde 82.5’ tekrar AKP’ye; HDP seçmeninin yüzde 93.9’u tekrar HDP’ye, CHP seçmeninin yüzde 84.4’ü tekrar CHP’ye, MHP seçmeninin yüzde 67.7’si tekrar MHP’ye oy vereceğini beyan ediyor.

Seçmenini en fazla koruyan parti HDP iken; yüzde 4.5 gibi bir oranla en çok kararsız seçmen AKP’de ölçüldü. Oylarının yüzde 23.2’sini İyi Partiye, yüzde 6.1’ini AKP’ye kaptıran MHP’nin Bölge’de en fazla eriyen parti olduğu tespit edildi. Bölge’de İyi Partinin en çok oy aldığı ikinci parti ise CHP olarak görülüyor.

BÖLGEDE DEMİRTAŞ VE ERDOĞAN BAŞA BAŞ

“Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların, yüzde 39’u Selahattin Demirtaş, yüzde 38’i Tayyip Erdoğan, yüzde 9.5’i Muharrem İnce, yüzde 5.2’si Meral Akşener, yüzde 1.3’ü Temel Karamollaoğlu yanıtını verirken, yüzde 5.3’ü kararsız olduğunu belirtiyor.

“ Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusunun “10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verdiniz?” sorusu ile karşılaştırıldığında ise,

2014 yılında Tayyip Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 83,3’ü tekrar aynı adaya oy vereceklerini belirtirken, yüzde 4.5’i Meral Akşener, yüzde 4.4’ü Muharrem İnce yanıtını vermişlerdir.

Selahattin Demirtaş’a oy verenlerin yüzde 93.4’ü yine aynı adaya oy vereceklerini belirtirken, yüzde 3.2’si Muharrem İnce’ye, yüzde 1.1’i ise oy kullanmayacaklarını belirtiyor.

Ekmeleddin İhsanoğlu’ya oy verenlerin yüzde 60.3’ü Muharrem İnce’ye, yüzde 17.8’i Meral Akşener’e, yüzde 13.7’si de Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini belirtmişlerdir. Seçmen grubunu en fazla koruyan aday ise Selahattin Demirtaş oldu.

ERDOĞAN’A OY VERENLERİN YÜZDE 12.2 AKP’YE VERMİYOR

Bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini söyleyen katılımcıların yüzde 87.8’si AKP’ye, yüzde 7.4’ü MHP’ye oy vereceklerini belirtirken, Selahattin Demirtaş’a oy vereceklerin yüzde 97.1’i HDP’ye oy vereceğini, Muharrem İnce’ye oy vereceklerin yüzde 80.8’i CHP’ye, yüzde 9.1’i HDP’ye, yüzde 3’ü MHP’ye oy vereceklerini, Meral Akşener’e oy vereceklerin yüzde 64.8’i İYİ Partiye, yüzde 22.2’si MHP’ye oy vereceklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı adayı ile parti seçmeni ilişkisinde en güçlü bağın Demirtaş ile HDP seçmeni arasında olduğu görülüyor.

İKİNCİ TURA DAİR SONUÇLAR NE OLUR?

Kamuoyunda çokça tartışılan bir başka konu cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağına ilişkindi. Bu bağlamda SAMER’in araştırma grubuna yönelttiği “Sizce cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı?” sorusuna, katılımcıların yüzde 53.2’si Hayır derken, yüzde 46.8’i evet yanıtını verdiler.

Cumhurbaşkanlığı 2. tura kalır diyen görüşmecilerin, yüzde 46.2’si Selahattin Demirtaş’a, yüzde 23.3’ü Muharrem İnce’ye, yüzde 16.7’si Tayyip Erdoğan’a, yüzde 6.2’si Meral Akşener’e, yüzde 4.6’sı Selahattin Demirtaş kalamazsa Muharrem İnce’ye oy vereceklerini söylüyor. SAMER raporunda Demirtaş’ın 2. tura kalmaması halinde şu görüşü belirtiyor: “Selahattin Demirtaş’ın 2. tura kalmasına dönük seçmenin önemli bir kısmı görüş bildirmiş olmakla birlikte Demirtaş’ın kalmaması halinde İnce’ye oy verme eğiliminin çalışma sürecinde en çok dillendirilen tercih olduğu gözlenmiştir.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 12:16

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