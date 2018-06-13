Instagram'a 60 saniyeden uzun videolar ve videolara link eklenebilecek

Instagram'a 20 Haziran'dan itibaren 60 saniyeden daha uzun videolar yüklenebilecek. Ayrıca, videoya bağlantı (link) da eklenebilecek.

“Fotoğraf paylaşım platformu” olarak hizmete başlayan ancak 2013’te ilk kez video yüklenmesine izin veren Instagram, video sürelerini uzatmaya hazırlanıyor. 15 saniyelik videolarla başlayan, daha sonra 1 dakikalık videolara izin veren Instagram'a 20 Haziran'dan itibaren 60 saniyeden daha uzun videolar yüklenebilecek.

Aralık 2016’da 600 milyona, Nisan 2017’de 700 milyona ve Eylül 2017’de 800 milyona ulaşan Instagram’ın kullanıcı sayısının 20 Haziran’da 1 milyara ulaşması bekleniyor.

İçerik oluşturucuların mevcut 60 saniyelik sınırdan daha uzun olan 4K, tam ekran, dikey olarak yönlendirilmiş videolar yüklemesine olanak sağlamaya hazırlanan Instagram, ayrıca kullanıcıların diğer sosyal ortamlara, e-ticaret mağazalarına veya web sitelerine trafik çekebilmeleri için videoda kaydırarak ziyaret edebilecekleri bir bağlantı (link) eklemelerine de izin verecek. (MEDYA SERVİSİ)

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