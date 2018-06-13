Sanayi üretimi Nisan ayı rakamları açıklandı

Sanayi üretiminin Nisan ayında, aylık bazda yüzde 0.9, yıllık bazda yüzde 6.2 arttığı açıklandı.

Sanayi üretimi, Nisan ayında, aylık bazda yüzde 0.9, yıllık bazda yüzde 6.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre; Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.6 arttı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 10:18

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