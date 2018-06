Hüda Kaya: 81 milyonun barışmasından, huzurlu yaşamasından korkuyorlar

HDP İstanbul Milletvekili Adayı Hüda Kaya, Seçim Özel’e konuk oldu. Zeliş Irmak’ın sorularını yanıtlayan Kaya, “81 milyonun barışmasından korkuyorlar, 81 milyonun huzur içinde yaşamasından korkuyorlar. Çünkü o zaman kaymağı yiyen o saray takımı ve yandaşları olamayacak” dedi.

Seçim çalışmalarına ilişkin gözlemlerini aktaran Hüda Kaya, “Halkımızda büyük bir umut var. Sadece bizim seçmen tabanımızdan değil, her partiden, gittiğimiz her yerden ve her kesimden insanlarla bire bir temas halindeyiz. Toplumda şu var; ‘Bıçak kemiğe dayandı artık. Türkiye uçurumun dibinde. Bundan daha kötüsü olamaz. Biz bu kadarını öngörmemiştik’ diyorlar. Ve bunları diyen AKP’nin kuruluşundan bugüne oy veren hizmet eden, görevler almış olan insanlar. ‘Bu kadar eşitsizlik olamaz’ deniliyor” ifadelerini kullandı.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasına da tepki gösteren Kaya, “Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş’ın diğer cumhurbaşkanı adaylarıyla eşit şartlarda değil. Dört duvar zindan içerisinde, 140 karakterlik twitter mesajlarıyla, avukatından gönderdiği mesajlarla, ufak ses kayıtlarıyla kampanya yapmaya çalışıyor. Bir tarafta onlarca ekranda canlı bağlantılarla, devletin tüm imkanlarıyla, uçağıyla, helikopteriyle, kadrolarıyla, örtülü ödenekleriyle, hazineleriyle, makam araçlarıyla, memurlarıyla, diyanet kadrosuyla seçim kampanyası yürüten parti var, iktidar var. Öğrencileri, öğretmenleri, fabrika işçilerini emrivakilerle miting alanlarına doldurtuyor. Rakiplerinden birinin sesinin bile seçmene ulaşmasına tahammül edemeyen bir iktidar, bir zihniyet söz konusu” dedi.

‘DEMİRTAŞ’I NEDEN HEDEF YAPMIYOR DİYE MERAK EDİYORDUK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Selahattin Demirtaş’ı hedef almasını da değerlendiren Kaya, şöyle devam etti:

“Bir süredir şaşkınlıkla takip ediyorduk, Erdoğan nasıl oluyor da Demirtaş’ı hedefe koymadı diyorduk, dikkatimizi çekmişti. Son bir haftadır özellikle eline bazı anketler geldikten sonra, HDP’nin meclise girdiği bir aritmetikle tek başına karar verebilme ve iktidar olabilme imkanına asla sahip olamayacağı sonucunu gördüler. Aslında İYİ Parti ve HDP üzerinden bu hesaplamayı, planlamayı yapıyorlardı. İYİ Parti’nin Millet İttifakı’na dahil olmasıyla sıfır barajla Meclise girmenin yolunu açtı. Yüzde 10 barajı sadece HDP’ye uygulanıyor. Yüzde 10 gibi bir barajla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi linç edilmelere, sesimizin kesilmesine, seçim bürosu saldırılarına, şarkılarımızın yasaklanmasına kadar eşit olmayan şartlarda seçime gidiyor.”

‘AKP VE MHP’Lİ SEÇMEN DE DEMİRTAŞ’IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İSTİYOR’

Demirtaş’a özgürlük için imzaya açılan metinlere AKP’li, MHP’li, İYİ Parti’li vatandaşların da imza verdiğine tanık olduklarını söyleyen Kaya, “HDP’li değiliz ama sizin de mecliste olmanız lazım, diyorlar. ‘Böyle eşitsizlik olmaz bu bizim vicdanımızı yaralıyor’ diyen insanlar var. Cumhurbaşkanı adayımızın, seçim sürecinde tahliye edilmemesi haksız ve eşit olmayan şartlarda kampanya yapmaya mecbur bırakılması insanların yüreğinde kırılmalar yaşatıyor. Bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum. Daha sonuç değil bunlar. Bu süreç devam ediyor. Kırılmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde şehirlerin birinde AKP’li olmaktan da öte ‘reisçi’ diyebileceğimiz, çocuklarına Erdoğan’ın isimlerini vermiş, kurulduğundan beri yöneticilik yapmış biri bizzat gelip ‘Artık bitti, bu kadar olmaz, bundan sonra sizinleyiz, oyumuz size’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘HDP’YLE GÖRÜŞEN ESNAFA BASKI YAPILIYOR’

HDP’yle çalışan esnafa da baskı uygulandığını söyleyen Kaya, ibu baskılar nedeniyle toplantılar için görüşülen otel sahiplerinin yer veremediğini, seçim bürosu açmak için yer tutamadıklarını söyledi:

“Her türlü engelleme, şantaj ve tehditle insanları yıldırıyorlar. Esnaf istediği halde vazgeçiriyorlar. Araç tutamıyorsunuz, araç giydiremiyorsunuz, esnafla güvenlik güçleri gidip konuşuyor, tehdit ediyor. Yer vermeyeceksiniz, konuşmayacaksınız diyorlar. İnsanlar endişe ediyor. Otobüs kiraladığımız firma vazgeçmek zorunda kalıyor.”

HDP’li olmayan vatandaşların da bu durumdan rahatsız olduğunu vurgulayan HDP Milletvekili Adayı Kaya, AKP tabanındaki rahatsızlığa ilişkin ise şunları söyledi:

“AKP’ye oy vermiştim artık vermeyeceğim diyen pek çok insanla karşılaşıyoruz. Bunun birden fazla nedeni var. Kimi ahlaki, inançsal, yozlaşmalara artık yeter diyor; kimi ekonomik sıkıntılar sebebiyle...”

Yaşanan sürecin HDP tabanında da kırgınlık yarattığını ifade eden Kaya, “Fakat bizim tabanımızın dışındaki insanlarda her gelişme yeni bir uyanış, bilinç gelişmesine vesile oluyor. Ketıl terör örgütü propagandası sayıldı. İnsanlar bunları duydukları zaman kaldıramıyor” dedi.

‘EKRANLARDA HDP’YE HER GÜN 15 DAKİKA YER VERSELER İKTİDAR YERİNDE KALAMAZ’

Yaşananları alanlarda vatandaşlara birebir anlattıklarını söyleyen Kaya, “Çünkü insanların farklı bir sese ulaşabileceği medya kalmadı. Havuz medyası bambaşka bir Türkiye anlatıyor. Gerçekleri öğrenmekten mahrumlar insanlar, bilmiyorlar. Bu toplumun yüzde 1’ine tekabül eden, ihalelerle köşeyi dönen, iktidarın kirli ulusal veya uluslararası ticari işbirliğini ayakta tutan, pastayı birlikte paylaştıkları bir kesim var. Kemik oyu da var. Yoksul insanlar, emekçi insanlar, dolabı dolduramayan, çocuğuna ekmek götüremeyen, bir paket makarnaya, bir torba kömürün tozuna muhtaç insanlar elbette var. İnsanlara anlatmamız gerekiyor. Türkiye’nin tek seçeneğinin tek gerçeğinin bu olduğunun hesabını yapıyor insanlar. Farklı bir sosyal adalet politikasının, farklı bir partinin, farklı bir projenin de mümkün olabileceği fikrinden mahrumlar. Böyle bir proje yok, böyle bir parti yok sanıyorlar. Sansürsüz, yasaksız, mevcut medya imkanları içerisinde her gün AKP’ye 10 saat verseler, diğer muhalif partilere yarım saat verseler, HDP’ye 15 dakika bile verseler bu iktidar yerinde kalamaz” dedi.

‘SADAKA POLİTİKASINI GELİŞTİRDİLER’

“81 milyonun barışmasından korkuyorlar, 81 milyonun huzur içinde yaşamasından korkuyorlar. Çünkü o zaman kaymağı yiyen o saray takımı ve yandaşları olamayacak” diyen Kaya, AKP’nin kadınlar içerisindeki örgütlenmesini de şöyle anlattı: “Yıllardır şu vardı, kadınlar evlerde bahçelerde dini sohbetler için buluşurdu. Uzun yıllar sivil olarak devam eden bu küçük kadın buluşmalarına son 16 yıldır iktidar müdahil oldu. Buralar AKP’nin birer siyasi şubesi haline getirildi. Bu sistem sadaka politikası geliştirdi.”

Konuşmasına Flormar işçilerine gerçekleştirdiği ziyarette edindiği izlenimlerle devam eden Kaya, “Ben ziyarete gidince şaşırdım, iftihar ettim aynı zamanda. Kadın dayanışmasının ortaya çıkardığı o ruhun, sinerjinin kadınları nasıl etkilediğini, kadınları nasıl direngen kıldığına şahit oldum bir kez daha” dedi.

‘TABUTLAR EMEKÇİLERİN EVİNDEN ÇIKIYOR, SARAYDAN DEĞİL’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İnce’nin Diyarbakır mitingiyle ilgili yaptığı istihbarat yorumuna da değinen Kaya, “İstihbarat teşkilatının artık sadece bir parti örgütü olmaktan öte bir tek kişiye rapor verir örgüte dönüştürüldüğünün acı bir sonucu” dedi.

İktidarın 16 yılda vadedebileceği her şeyi tükettiğini söyleyen Kaya, “Sonuç ortada. Yaptığı iki şey var, sahte kutsalların arkasına sığınıp inanç istismarı yapıyor ya da nefret ve şiddeti arttırarak bir toplumsal gerilim oluşturarak kan politikası geliştiriyor. Kandil operasyonunu son günlerde gündeme getirmelerinin sebebi savaştan medet ummasıdır. Kanla kurtuluş olmaz. Savaşla kurtuluş olmaz. Gelecek olan tabutlardan kurtuluş beklemeyin. Bu tabutlar emekçilerin, yoksulların evlerinden çıkıyor. Saraylardan çıkmıyor. Holding sahiplerinden, iş adamlarının evinden çıkmıyor. Halkımızın bunları görmesi gerekiyor” dedi.

Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kaya, şunları söyledi:

“Halkımız seçim güvenliği, sandık güvenliği için ne yapacağını biliyor. 7 Haziran’da Avrupa’dan gelen oylarla Kocaeli’nden ve Bursa’dan milletvekilliği kazanmıştık. Şu anda yine Avrupa’dan gelecek oylarla en azından 5 şehirde daha vekilliğimizin artabileceğini ön görmemiz mümkün. Avrupa’da çok ciddi bir oy potansiyelimiz var. Yurtdışından gelen oylarda AKP’nin oyları birinci olarak görünüyor yıllardır. 3 milyondan fazla seçmenin yüzde 60’ı oy kullanmıyor. Oy kullanmayan yüzde 60’ın tamamına yakını bizim seçmenimiz. Tüm seçmenler oylarına sahip çıkarlarsa Türkiye’de iktidarı değiştirme gücüne sahip olurlar.” (Evrensel Web TV)

13 Haziran 2018

