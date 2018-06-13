Bir koyun uçurumdan atladı, 500 koyun da arkasından

Van'da otlayan koyunlardan bir tanesi uçurumdan atladı, 500 koyun da peşinden gitti. Koyunlar öldü.

Van'ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü’ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp öldü. Kayalık bölgede otlayan sürüdeki bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayan koyunların hepsi öldü.

Olay, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Nordız bölgesindeki Topyıldız Mahallesi'ne bağlı Yapraklı Mezrası'nın Arebi-Krom yaylalarındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, sabah saatlerinde çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için aşağı atlayınca, arkasındaki bütün sürü de peşinden atladı. Peş peşe atlayan 500 koyun öldü. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, oluşan leş yığınları arasında koyunlarını tespit etmeye çalışırken, şok oldu. Mezra sakinleri, yaşanan olayı Gürpınar Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi. (Van/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 09:14

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