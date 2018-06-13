‘Cumhur İttifakı içindeki MHP'liler rahatsız’ iddiası

MHP, seçim çalışmaları sırasında Cumhur İttifakı’nı anmayıp AKP'ye oy istemesinden rahatsız.

AKP ve MHP arasında yaşanan huzursuzluğun belirginleşmeye başladığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan ve Selda Güneysu’nun kulis bilgilerine dayanarak yansıttığı habere göre; gerilim daha çok iki partinin birbirinin tabanından oy almaya yönelik girişimlerinden kaynaklanıyor. Haberde aktarılan kulis bilgileri özetle şöyle:

AKP, ÇOK OY ALDIĞI YERLERDE MHP’LİLERİN SEÇİM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN RAHATSIZ

AKP ile MHP’nin milletvekili adayları arasında ‘oy hesabı’ tartışması yaşanıyor. MHP, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, özellikle AKP’nin “oy deposu” olan pek çok ilçe ve köyde kendini yeterince gösteremezken, MHP’li adayların bu bölgelerde seçim çalışmaları yapmasının “bölgedeki AKP’li adayları rahatsız ettiği” belirtiliyor. MHP’nin 1 Kasım seçimleri sonrası İYİ Parti’ye kayan tabanının yerine, diğer seçimlerde AKP’ye kaptırdığı ve partinin ‘Ak Kurtlar’ olarak nitelendirdiği oyları ikame ettiği ifade ediliyor. Böylece “AKP’nin, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde tabanını MHP’ye kaptırdığı” ileri sürülüyor. Bu durumun da sahada seçim çalışması yapan AKP’li milletvekili adaylarını “rahatsız ettiği” vurgulanıyor.

‘HANEDE MHP OYU VAR’ SÖZÜ

MHP adaylarının özellikle AKP’nin ‘oy deposu’ İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim çalışmalarında seçmenlerin, önceki seçimlerde bir haneden AKP’ye giden oyları şimdi “AKP ve MHP arasında bölüştürecekleri yönünde beyanlarıyla karşılaştıkları” dillendiriliyor. Daha önce AKP’ye oy vermiş seçmenlerin “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde ise MHP’ye oy verebilecek durumda olmasından “AKP’nin tedirgin olduğu” ifade ediliyor.

‘MHPLİLER, AKP ÜZERİNDEN OY DEVŞİRMEK İSTİYOR’ FİKRİ

AKP’nin seçmen bazında güçlü olduğu bazı illerde adayların MHP’lilere yönelik sahada kullandığı sözler de iki parti arasında çoğu kez ‘gerilime’ neden oluyor. MHP’li adayların sahada, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin hemen hemen her konuşmasında dile getirdiği “Adayımız Tayyip Erdoğan” söylemini kullanmasına AKP’li adayların “AKP üzerinden oy devşirmek istiyorlar” diyerek tepki gösterdiği belirtiliyor.

ANKARA’DAKİ ‘ÜLKÜCÜ’ GEÇMİŞLİ ADAYLAR

AKP, Ankara’daki bölgelerde ilk sıralara, “ülkücü geçmişi” bulunan, Tuğrul Türkeş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Naci Bostancı gibi isimleri aday gösterdi. Bu durumun MHP tabanı açısından “rahatsızlık yarattığı” konuşuluyor. “AKP ittifakta samimi olsaydı, MHP kökenli adayları liste başı yapmazdı” şeklinde tepkilerin iki parti arasında “gerginlik yarattığı” ifade ediliyor.

TÜRKEŞ’İN SÖZLERİ İTTİFAKA ZARAR VERİYOR

Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in ittifaka yönelik, “Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Bahçeli, ‘Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olmam, hükümete bakan vermem, ben bunları ayıp addederim’ diyerek, 24 Haziran sonrası AKP’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor” açıklamasının AKP’nin içinde tartışılmasının, MHP kanadını rahatsız ettiğine de işaret ediliyor. Türkeş’in sözlerinin ardından AKP’den başta milletvekili adayları olmak üzere yöneticilerin de basında benzer beyanda bulunmalarının “AKP ile MHP arasındaki ittifaka zarar verdiği” değerlendiriliyor.

BAHÇELİ’YE GÜVENSİZLİK SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali yıldırım ve parti yöneticilerinin MHP ile ittifakın sağlam olduğu, seçimden sonra da süreceği yönündeki açıklamalarına karşın AKP içinde bir kesim, Bahçeli’ye güvenmiyor. Bahçeli’nin 16 Nisan referandumundan 3 gün önce eyalet sistemi tartışmaları nedeniyle “üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir, bunları düşünmek lazım” sözlerini anımsatan bazı AKP’liler, seçime kısa bir süre kala böyle bir olayın daha yaşanabileceği kaygısını taşıyor. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan yurt dışında 'Cumhur İttifakı'nın adını anmıyor

www.evrensel.net