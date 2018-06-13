Erdoğan yurt dışında 'Cumhur İttifakı'nın adını anmıyor

Seçim mektubu kaleme alan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın, MHP’nin ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin adını anmadı.

24 Haziran seçimleri için yurtdışında oy verme işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sıfatıyla yurt dışındaki seçmenlere iki sayfalık seçim mektubu kaleme alan Tayyip Erdoğan “Cumhur İttifakı”nı unuttu. Mektubunda Cumhur İttifakı’nın, MHP’nin ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin adını anmadı, “tüm alanlarda çağ atladık” diyerek partisine, kendisine oy istedi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre; Erdoğan’ın iki sayfalık ‘seçim mektubu’ özetle şöyle:

* Tüm alanlarda çağ atladık - Bugün dördüncü nesle ulaşan Türk diasporasına, dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına giren Türkiye’mize verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, sosyal güvenlikte, enerjide ve diğer tüm alanlarda adeta çağ atladık.

* Destek olmaya davet ediyoruz - Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimize, geçtiğimiz 16 yıldaki hizmetlerimize ilave olarak, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sözü veriyoruz. Sizleri, “Vakit Birlik Vakti” ve “Vakit Türkiye Vakti” çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Erdoğan yurt dışındaki seçmenlerden oy talebinde bulunduğu mektubunu, “Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun” cümlesiyle bitirdi. (HABER MERKEZİ)

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