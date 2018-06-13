Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı verildi

Aydın Doğan hakkında 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçundan açılan davada zorla getirme kararı çıkarıldı.

Doğan Medya Grubu'nun eski sahibi Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında zorla getirme kararı verildi.

OdaTV'nin haberine göre Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışı sonrası Almanya'da tedavi gören Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu hakkında kağıt ve baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Mahkeme, 4 sanığın beraatine karar vermişti ancak Yargıtay kararın temyiz edilmesi sonrası yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yerel mahkemenin kararında direnmesi sonrası ise dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gelmişti.

Burada uyuşmazlık konusu olarak öncelikle sanıklar hakkında usulüne uygun açılmış kamu davası bulunup bulunmadığı irdelenmiş, kurulun 24 üyesi "davanın usulüne uygun açılmadığı"na hükmetmişti.

Bunun üzerine dava yeniden görüldü. Ancak duruşmaya Almanya'da tedavi gördüğü için katılamayan Aydın Doğan ve yurt dışında olan Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında zorla getirme kararı çıktı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 01:13

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