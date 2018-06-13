Trump'tan De Niro'ya yanıt: Çok düşük IQ'su var

Donald Trump, kendisine küfreden Robert De Niro'ya sert sözlerle yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Tony Ödülleri sırasında kendisine küfreden Aktör Robert De Niro'ya tepki gösterdi.

Singapur'dan ABD'ye dönüş yolunda Twitter hesabından açıklamalar yapan Trump, "Çok düşük IQ'su olan Robert De Niro, filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş. Dün gece onu izledim, onun 'sersemlemiş' olduğuna inandım. Sanırım ekonomimizin istihdamda şu anda en iyi durumda olduğunun ve birçok şirketin yeniden ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan sersem!" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, CBS'ten canlı yayınlanan 72. Tony Ödülleri sırasında sahneden "Tek bir şey söyleyeceğim Trump'ı S...." demişti. Ellerini havada yumruk yapan oyuncu, "Artık 'Kahrolsun Trump' değil Trump'ı S...." şeklinde konuşmuştu. Salondakilerden büyük alkış alan De Niro, uzun süredir Trump muhalifi olarak biliniyor. (DIŞ HABERLER)

Robert De Niro, Donald Trump'a küfretti, ayakta alkışlandı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 00:58

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