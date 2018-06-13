Adalet Bakanı'na göre Kürt sorunu yok, Kürtlerin HDP, PKK sorunu var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kürtlerin, 'Kürt sorunu' olmadığını, HDP'nin Kürtler için bir sorun olduğunu iddia etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını iddia ederek "Bu ülkede HDP, Kürtler için bir sorun olmuştur. Çünkü onların bir Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti, Allah'ın izniyle bunlardan korumuştur, koruyacaktır" dedi.

Gaziantep'teki semt parkı açılışında konuşan Gül, 7 Haziran seçimleri sonrası hükümet kurulamadığına değinerek "En fazla Kürt'ün oyunu ben alacağım diyenler, ilk başta geldi. Kürt kardeşimin evine çukur kazdı. Evine girdi, karısına dedi ki bana çay yap, yemek yap. Bu ülkede HDP Kürtler için bir sorun olmuştur. Çünkü onların bir Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti, Allah'ın izniyle bunlardan korumuştur, koruyacaktır. Bizim terörle mücadelemiz asla Kürt kardeşlerimize zarar vermemiştir" ifadelerini kullandı.

Gül, Kürtlerin oyunu Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye vereceğine inandığını söyledi. (Gaziantep/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 00:49

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