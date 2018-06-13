Irak'ta Sadr, Fetih koalisyonuyla ittifak kurdu

Irak'ta genel seçimlerin galibi Mukteda Sadr, Fetih koalisyonu ile ittifak konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Irak'ta genel seçimlerin galibi Şii lider Mukteda Sadr, Fetih koalisyonu ile mecliste en büyük grubu kurmak için ittifak oluşturduklarını duyurdu.

Sadr, ikamet ettiği Necef'in Hannana bölgesindeki evinde Haşdi Şabi komutanlarından ve Fetih koalisyonu lideri Hadi el Amiri ile görüştü.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Sadr, "Fetih ile oluşturduğumuz ittifak ulusal uzlaşı çerçevesindedir" dedi.

Daha önce Şii dini liderlerden Ammar el Hekim'in Ulusal Hikmet ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu ile ittifak yaptıklarını anımsatan Sadr, bu ittifakın sürdüğünü açıkladı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek seçim birincisi olmuştu. Fetih koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği elde etmişti.

Başbakan Haydar İbadi'nin koalisyonu 43 koltukla üçüncü sırada kalmıştı.

Sadr'ın daha önce ittifak sağladığı Allavi koalisyonu 21, Hekim koalisyonu 20 sandalyeye sahip oldu. (AA)

Irak'ta Sadr'ın öncülüğündeki ittifakta anlaşıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 00:26

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