Kılıçdaroğlu: Öksüz'ü takip edemeyen istihbarat İnce'yi takip ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın 'İstihbarattan bilgi aldım. İnce'nin mitingine katılanlar HDP'li' açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihbarattan aldığım bilgi, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li" sözünü yorumladı. Kılıçdaroğlu, MİT müsteşarına güvenmediğini vurgulayarak "Adil Öksüz'ü takip edemeyen istihbarat Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini takip ediyor" dedi.

BBC Türkçe'nin yansıttığı habere göre Star TV'de 'Seçim Özel' programına çıkan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, istihbarat devleti mi? Demokratik devlet. Asıl vahim olanı Erdoğan'ın bu açıklamayı kamuoyuna yapmış olmasıdır" dedi ve şöyle devam etti: "Bütün dünya şunu düşünecek. Ülkede demokrasi yok. Yani demokrasi olmadığı söylemini perçinlemiş oluyor. Bizim ülkemizde demokrasi yok, ben istihbarattan alıyorum. Hangi istihbarat? MİT'ten mi alıyor? MİT'in müsteşarı ne oldu? İstifa etti, geldi. AK Parti'den seçime girmek istedi, listeye konmayınca tekrar görevine döndü. Biz oraya güvenmiyoruz ki. O müsteşar saraya çalışıyor."

"İstihbaratın ortada başka bir görevi vardır, terör var mıdır, terörist var mıdır, bunu araştırır. Meşru organları araştırmak, meşru organlar hakkında soruşturma yapmak ne zamandan beri istihbaratın görevi oldu" diyen Kılıçdaroğlu, şu soruları sordu:

* Gülen'in iadesini neden beklettiniz?

*15 Temmuz'un yaşanması mı gerekiyordu?

"Amerika'nın taleplerinde somut delil isteniyor. O deliller istihbaratın elindedir. Adil Öksüz ve beraberindeki 4 kişi bir villada toplanıyor" diyen CHP Genel Başkanı, "O villayı MİT biliyor, Adil Öksüz'ü takip edemeyen istihbarat, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini takip ediyor" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 23:59

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