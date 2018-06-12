Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui

Real Madrid, İspanya milli takımı teknik direktörü Julen Lopetegui ile anlaştığını açıkladı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Zinedine Zidane'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Julen Lopetegui ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İspanya milli takımını çalıştıran Lopetegui ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. 2 yıldır İspanya'nın başında olan Lopetegui, Real Madrid'e 2018 Dünya Kupası'nın ardından katılacak.

Futbola 1985'te Castilla'da başlayan Lopetegui, kariyeri boyunca Real Madrid, Las Palmas, Logrones, Barcelona ve Rayo Vallecano'nun kalesini korudu.

2003'te İspanya 17 yaş altı milli takımıyla birlikte teknik direktörlüğe başlayan Lopetegui, 2014'e kadar İspanya'nın 19 yaş altı, 20 yaş altı, 21 yaş altı takımlarında görev aldı

2014-2016 arası Porto'yu yöneten 51 yaşındaki teknik direktör, 2016'da İspanya'nın başına geçti.

Real Madrid'le üst üste 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane, sezon sonu sürpriz bir şekilde kulüpten ayrıldığını açıklamıştı. (SPOR SERVİSİ)

Zinedine Zidane kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 23:21

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