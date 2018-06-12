Fenerbahçe: Fernandao'nun El Wehda'ya transferinde anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, Brezilyalı golcüsü Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya transferi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Brezilyalı santrforu Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Fernandao'nun transferi konusunda El Wehda ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Açıklamada "Jose Fernandao Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Bonservis bedeline dair resmi bir bilgilendirilmede bulunulmazken sporx'in haberine göre Fenerbahçe bu transferi 6.5 milyon avro karşılığında neticelendirdi.

Fenerbahçe'ye 2015/16 sezonunda Bursaspor'dan transfer olan 31 yaşındaki golcü, 104 resmi maçta 50 gol attı.

Fernandao, Fenerbahçe'ye 3.4 milyon avro karşılığında geldiği Bursaspor'da 48 maçta 32 gol atmıştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 23:06

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