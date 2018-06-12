Şiirin ve umudun yorulmaz iğnesi Sennur Sezer mezarı başında anıldı

Şair Sennur Sezer, 75. doğum gününde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.

Şair Sennur Sezer, 75. doğum gününde mezarı başında anıldı.

Usta şairin eşi Adnan Özyalçıner, DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Manos Kitap Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Zariç, Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Ercüment Akdeniz, Evrensel Basım Yayın Genel Yayın Yönetmeni Cavit Nacitarhan ve Türkiye Yazarlar Sendikası yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu arkadaşları, yoldaşları ve sevenleri Sennur Sezer’in kabri başında bir araya geldi.

Sennur Sezer’in eşi Adnan Özyalçıner yaptığı konuşmada, “Bugün yeni yaş günü için buradayız. O işçinin, emekçinin yanındaydı. Çocukların, kadınların yanındaydı. Ömrü boyunca yaşadıklarını ve bize yaşatılanları yazdı. Sennur, eşit ve özgür bir ülke istiyordu ama o günleri göremedi ama biz onun kurmak istediği Türkiye’yi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ona söz vermek için buradayız” ifadelerini kullandı.

‘SENDİKAMIZIN ABLASIYDI’

Türkiye Yazarlar Sendikası adına konuşan Tahir Şilkan, Sennur Sezer’in sendikalarının ablası olduğunu dile getirdi. Demokrasi mücadelesinde, hak arama eylemlerinde Sennur Sezer’in hep en önde yer aldığını belirten Şilkan, “Sennur Sezer gerçeküstü roman kahramanları gibiydi. Sennur Sezer ölümsüzdür” dedi.

Manos Kitap Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Zariç ise usta şairin kitaplarını basmaktan, onun adına yarışma düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmalardan sonra Sennur Sezer’in kabri başına, Emek-Direniş Ödüllerini kazananların Manos Kitap tarafından basılan kitapları konuldu.(İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 22:56

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