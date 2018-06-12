Jeoloji Mühendisleri Odası: Uzundere heyelan riski taşıyor

JMO İzmir Şubesi, Bakanlık tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Uzundere'deki inşaat alanının heyelan riski taşıdığını açıkladı.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Karabağlar Uzundere’deki inşaat alanının heyelan riski taşıdığını açıkladı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bakanlığın yaptığı ihale sonrası bölgede bulunan boş arazilerde yeni inşaatlar yükselirken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yazılı basın açıklaması yaptı. Oda Başkanı Alim Murathan, yaptığı değerlendirmede bölgenin heyelan riski taşıdığını ve kayma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

İzmir Fuar alanının karşısında bulunan alanın heyelan riskinin en fazla olduğu bölgelerden birisi olduğunu belirten Murathan, açıklamasında Bakanlığın verdiği onayların birbiri ile çeliştiği belirtti. Heyelan alanı yaklaşık 600 metre uzunluğunda 350 metre genişliğinde bir alanı kapsadığının bilgisini veren Murathan, heyelan aktivitesinin devam ettiğini ifade etti.

'DOLGU MALZEMESİ RİSKİ ARTTIRIYOR'

Kütle hareketi sonucunda toprak kaymaları, yığılma ve heyalana bağlı olarak iki küçük göl ve kabarmalar oluştuğunu ekleyen Murathan "Ancak şu anda alanda heyelan görünümü kapatmak için dolgu malzeme konulmuş, heyelan riski daha da artmıştır. Heyelanın üzerine yük konulduğunda artık önlenemez hale gelir ve diğer görece sağlam yerler de hareket eder. Plan bu haritanın üzerine işlendiğinde iki adet karayolunun alan içerisinde heyelan topuğunda kaldığı görülüyor" dedi.

'HEYELANIN GÜNEYİNDEKİ BÖLGE RİSKLİ'

Planlanmaya göre heyelanın güneyinde inşa edilmesi planlanan ticaret, konut, sağlık, belediye hizmet ve eğitim alanlarının herhangi bir heyelan olması durumunda birinci derece etkileneceğini belirten Murathan şunları söyledi:

"Bakanlıkça onaylı Jeolojik-Jeoteknik etüt raporunda heyelan sahası olarak gösterilen alanın topuk kısmına, planda karayolu ve otoparklar konulmuştur. Yani heyelan sahası etrafı da yerleşim açısından tamamen güvenli bir alan değildir. Dolayısıyla bu alanlarda da, plan gereği yapılacak yapılaşma amaçlı kazılar sırasında da heyelanın tetiklenerek heyelan sınırlarının genişlemesine yol açılması riski vardır."

'İKİNCİ ETÜT YAPILMALIDIR'

İkinci bir jeolojik-jeoteknik etüt yapılmasını istediklerini belirten Murathan, açıklamasında "Heyelanın etrafında yapılacak kazıların tehdit oluşturmasını engelleyecek şekilde plan yenilenmelidir. Yukarıda bahsedilen stabilite sorunlu alanlarda yapılan ve yapılacak yapılar için alınan önlemler halkımıza net ve açık bir şekilde bildirilmelidir. Ve bu alanı imara açan Bakanlık alınan önlemlerin yeterli olduğuna garantör olmalıdır. Bölgenin depremselliği konusunda yapılan çalışmalar halkımıza açıklanmalıdır. Alınan önlemlerin olası bir depremde nasıl davranacağı detaylı bir şekilde tekrar incelenmeli ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu sebeplerle bu alan kesinlikle imara açılmamalıdır. Yapılaşma olan yerlerde oluşacak bir heyelanda yaşanacak kötü sonuçlarda tüm vebal bu bölgeyi imara açan kurumların olacaktır" ifadelerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 22:13

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