Balıkesir Ayvalık'ta da sit derecesi düşürüldü

Ayvalık'taki Badavut Plajı'nın sit derecesi düşürüldü, yeni yapılaşmaların önü açıldı. Ayvalık Tabiat Platformu düzenlemeye karşı çıktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajı'nın sit derecesi düşürülürken, yeni yapılaşmaların önü açıldı. Ayvalık Tabiat Platformu düzenlemeye karşı çıktı.

Yakın zamanda Antalya ve İzmir'den sonra Balıkesir'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğal sit bölgelerinde düzenlemeye gitti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Balıkesir Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Koyu'nda yer alan 1. derece doğal sit alanının statüsü değiştirildi. Badavut Plajı'nı kapsayan alan 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' ilan edildi.

Kimi yerleri sit kapsamından çıkartan, kimi yerlerin de derecesini düşüren yeni yönetmelikle geçmişte uygulanan katı koruma kuralları da tarih oldu. “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” kapsamında birçok bölgeyi imara açan bu yeni değişiklikten Balıkesir de nasibini aldı. Bu alanlarda turizm ve konut inşası izni veriliyor.

'RAPOR AÇIKLANMIYOR'

Değişiklikle ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler "Platform olarak Ayvalık'ın doğal halinin korunmasını istiyoruz. Var olan yapılaşmanın dışında daha da bozulmasını, betona boğulmasını kabul etmiyoruz. Projenin pafta bilgileri Ayvalık Belediyesi'ne gönderildiği için bilgi edinebildik ama bu paftaların hazırlanmasına esas olan rapor ortada yok. Hangi gerekçe ile değişiklik yapıldığına dair ne belediyenin, ne sivil toplum örgütlerinin ne de Ayvalık halkının bilgisi yok. Bu raporun açıklanmasını talep ediyoruz" dedi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 21:47

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