Kocaeli'de 'Sıkıldık' ve 'Tamam' sesleri yükseldi

Kocaeli Demokrasi Girişimi yaptığı eylemde, "16 yıl oldu ve biz çok sıkıldık" dedi. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ise yaptığı basın açıklamasında "Mesleki haklarımız ve meslek onurumuz için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız" dedi.

İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda Kocaeli Demokrasi Girişimi'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, burada yapılan açıklama sonrası renkli balonları havaya uçurdu. Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül okuduğu basın açıklamasında nelerden sıkıldıklarını "Grev gördüğü anda yasaklayan anlayıştan; kadın cinayetlerinin önünü açan yasaları çıkaran, hemen her gün kadınları aşağılayan anlayıştan sıkıldık. Savaştan, ölümlerden oy devşirmeye çalışan, barış diyeni hain ilan eden anlayıştan sıkıldık. Ülkedeki her sorunu dış mihraklara bağlayan, ülkeyi sanki kendi yönetmiyormuş gibi davranan anlayıştan sıkıldık. Kendine muhalif gördüğü herkesi tutuklayan, belediye başkanlarını, milletvekillerini, gazetecileri hapse atan iktidardan sıkıldık. Polis şiddetinden, işkenceden sıkıldık. Tek sesli basından sıkıldık. Ülkenin her değerini satan, her şeyi ben bilirim diyen anlayıştan sıkıldık. Doğaya, hayata düşman olanlardan sıkıldık. Her gün televizyonda o da yetmedi gazetelerde onu görmekten, sesini duymaktan sıkıldık. Yolsuzluklardan, yalanlardan sıkıldık. Yurttaşları sürekli tehdit eden dilden sıkıldık. İşsizlikten, yoksulluktan sıkıldık. Saray’dan, saltanattan sıkıldık. Her şeyimizle ilgili tek adamın karar vermesinden sıkıldık. 16 yıldır biz çok sıkıldık" diyerek tek tek sıraladı.

'OYLAR CANIMIZI SIKANLARA DEĞİL, ÖZGÜRLÜĞE, BARIŞA, DEMOKRASİYE'

Fotoğraf: Evrensel

Yurdagül basın açıklamasının sonunda, "Şimdi artık yeter demenin vakti. 24 Haziran bunun İçin bir fırsat. Hangi görüşten olursa olsun tüm yurttaşların demokrasiye daha fazla sahip çıkma zamanı. Ama yanlış anlaşılmasın, biz tek bir şeyden sıkılmadık. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan; emeğin, barışın özgürlüğün sesi olmaktan sıkılmadık. Bu nedenle de tüm halkları 24 Haziran’da sandığa gitmeye, oylarını 16 yıldır canlarını sıkana değil eşitliği, özgürlüğü, barışı, demokrasiyi savunan partilere oy vermeye, sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bizler de sandıklara sahip çıkacağımızı şimdiden tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından renkli balonlar havaya bırakıldı. Yurttaşlar hazırlanan bir bezin üzerine nelerden sıkıldıklarını yazdı.

Fotoğraf: Evrensel

TMMOB İKK: BİZ TAMAM DİYORUZ

TMMOB İKK ise yaptığı açıklamayla "Tamam" dedi. Mimarlar Odası Taş Bina'da gerçekleştirilen açıklamada konuşan TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekçi, kullanılan oylara sahip çıkma çağrısında bulundu. Kürekçi'nin açıklamasının satır başları şöyle:

Fotoğraf: Evrensel

"Toplumumuzu içten içe çürüten bu karanlık tablonun sorumlusu, elbette ki bu ülkeyi yıllardır gerici ve piyasacı bir anlayışla yönetenlerdir. Bu tablonun sorumlusu, iktidarlarını sürekli kılabilmek için anayasal demokrasiyi ortadan kaldıranlardır. Bu tablonun sorumlusu, kendi dünya görüşlerini topluma dayatabilmek için cumhuriyet değerlerini, hukukun üstünlüğünü, laikliği ayaklar altına alanlardır. Bu tablonun sorumlusu, ülkenin doğal zenginliklerini, halkın ortak varlıklarını özelleştirenler, yağmalayanlar, yandaş sermaye kesimlerine dağıtanlardır. Bu tablonun sorumlusu, ülkeyi OHAL hukuksuzluğuyla yönetip toplumsal muhalefeti baskıyla kontrol altına almak isteyenlerdir.

Demokrasi için oy kullanacağız. Güçler ayrılığı için oy kullanacağız. Hukukun üstünlüğü için oy kullanacağız. Laiklik için oy kullanacağız. Bir arada yaşam için oy kullanacağız. Bağımsızlık ve barış için oy kullanacağız. Kamuculuk için oy kullanacağız. Mesleki haklarımız ve meslek onurumuz için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!

Piyasacı, dinci, baskıcı, diktacı, özelleştirmeci uygulamalar meslek alanlarımızı, özlük haklarımızı, müellif yetilerimizi ve örgütlü yapılarımızı da hedef almaktadır. Yıllardır sistematik olarak uygulanan politikalar ve ekonomik tercihler nedeniyle mesleki faaliyetlerimiz değersizleştirilmekte, yeni mezun olan meslektaşlarımız işsizlik sorunuyla karşı karşıya bırakılmaktadır.

TMMOB olarak bizim sorumluluğumuz mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizin çıkarlarını korumaktır. Bu sorumluluk ve bilinçle yürüttüğümüz faaliyetler nedeniyle birliğimiz hedef alınmaktadır. 24 Haziran seçimlerinde meslek alanlarımızı ve faaliyetlerimizi değersizleştirmek isteyen anlayışa karşı meslek haklarımız ve onurumuz oylanacaktır. Mesleki haklarımız ve meslek onurumuz için oy kullanacağız, oyumuza sahip çıkacağız!"

Açıklamanın ardından, "Biz tamam diyoruz, ya siz ne diyorsunuz?" diye soran Kürekçi'ye basın açıklamasına katılanlar ellerindeki "Tamam" dövizlerini kaldırarak cevap verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

İskenderun'da konuşan Buldan: Recep Bey gidiyorsun, Abbas yolcu

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 22:30

www.evrensel.net