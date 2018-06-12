İskenderun'da konuşan Buldan: Recep Bey gidiyorsun, Abbas yolcu

İskenderun'daki halk şöleninde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erdoğan'a seslenerek 'Yol göründü Recep Bey, gidiyorsun. Abbas yolcu' dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde halkla buluşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’yi eleştirdi. Reyhanlı’da ve Gezi’de yaşamını yitirenleri hatırlatan Buldan, "Reyhanlı’da geçmiş dönemlerde yaşamını yitiren 52 insanımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Ali İsmail Korkmaz'a, Ahmet Atakan'a, Abdullah Cömert’e bir kez daha rahmet, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Bu mücadeleyi büyütürken, onların aramızda ayrılmasına sebep olan AKP iktidarından hesap soracağımızı bir kez daha söylüyoruz. O bayrak ve mücadeleleri elden ele dolaşacak" diye konuştu.

'KATLİAMLARLA ÜLKEYİ YÖNETİYOR'

AKP hükümetinin ülkeyi katliamlarla yönettiğini söyleyen Buldan, "Antep, Hatay, Roboski, Suruç ve Ankara'da olduğu gibi katliamlar ile yönettiler bu ülkeyi. Bu ülkenin tarihi yüzlerce katliamlardan geçmiştir. Biz bu bedeller ödenirken bu mücadele verilirken asla ve asla önümüze çıkan hiç bir gücü tanımadık ve bundan sonra da AKP ve Recep Tayip Erdoğan'ı tanımayacağız. 16 yıllık iktidarlarında her kentimiz bir katliamla anlıyor ancak bundan sorumlu olanlar yargı önüne çıkmıyor. Bu acıları bizlere ödetenleri mutlaka yargı önüne çıkarıp onlardan hesap soracağız. Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da halklar mozaiğidir. Ermeni, Süryani, Kürt, Türk, Arap halklarının yanı sıra alevi ve Sünni kardeşlerimin hepsi bu ülkede kardeşçe yaşamak için HDP'yi görüyor. Yıllarca burada hiç problem yokken AKP hükümeti ne yazık ki Suriye politikaları yüzünden burada da bedeller ödettirdi. Hem ekonomik, hem sosyal hem de toplumsal anlamda Suriye ve Efrin'de yaşananlar burayı etkiledi” diye konuştu.

'RECEP BEY GİTTİĞİ YERLERİ KARIŞTIRYOR'

AKP hükümetinin kaybedeceğini bildiği için Demirtaş'ı 6- 8 Ekim olaylarından sorumlu tutmak istediğini belirten Buldan, "Hayır Recep Bey gittiği yerleri karıştırıyor, buraya gelip Diyarbakır'da olduğunu zannediyor. Kayseri'ye gittiğinde kendini Zonguldak'ta sanıyor. Tarihleri ve yerleri karıştırıyor artık, çünkü kafası karışık. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Her gece rüyasında Demirtaş'ı görüyor. Sizin o 53 kişinin ölümünden sorumlu tuttuğunuz Demirtaş özgürlüğün kardeşliğin teminatıdır. Keşke bu suçlamalar yerine özgür bıraksanız da seçim çalışmaları kapsamında sizlere dışarıdan cevap verse. Bunu yapamıyor, ama sosyal medyadan cevap veriyor. Demirtaş'ın sosyal medyadaki takipçileri Recep Tayip Erdoğan ve başbakanının meydanlarda topladığı insanlardan daha fazladır. Yol göründü Recep Bey, gidiyorsun. Abbas yolcu" ifadelerini kullandı.

HDP Hatay milletvekili adayı Barış Atay da, kadınlara, gençlere, yoksul halkın tüm sorun ve sıkıntılarına çare olmak ve Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarmak için kazanacaklarını söyledi.

Daha sonra HDP Buluttepe seçim bürosu açıldı.

Buldan ve HDP Adana milletvekili adaylarının ikinci durağı Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Mezbahane Mahallesi oldu. Buradaki çalışmalardan sonra da Buldan ve beraberindekiler iftara katılmak için Erzin'e geçti. (Hatay/MA)

TRT, Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını çekti

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 20:23

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