TANAP projesi için açılış töreni düzenlendi

TANAP projesi için Eskişehir'de Erdoğan, Akıncı, Aliyev, Vucic ve Poroşenko'nun katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun katılımıyla Eskişehir'de açılış töreni düzenlendi.

ERDOĞAN: TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ

Açılışta konuşan Erdoğan, “Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz” dedi.

Proje ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye aktarılması planlanıyor.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak doğalgaz hattı Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan Posof Türkgözü köyünden başlayacak ve Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek.

İPSALA’DAN SONRA TAP’A BAĞLANACAK

TANAP’ın son durağı ve Yunanistan sınırında bulunan Edirne’nin İpsala ilçesi olacak. Bu noktadan sonra TANAP, Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Denizi geçişi olmak üzere toplam bin 850 kilometrelik ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere; 7 adet kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu yer alacak.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak TANAP, 6 milyar metreküp doğalgazı Türkiye’ye, 10 milyar metreküp doğalgazı ise Avrupa’ya taşıyacak. Şimdiye kadar projede 175 milyon kilometre yol kat edilirken, 131 bin adet 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı. Kullanılan boruların yüzde 80’inin Türkiye’de 6 farklı firma tarafından üretildiği, yüzde 20’lik kısımnınsa Çin’den ithal edildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 20:07

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