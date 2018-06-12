Rize'de arazilerinden doğal gaz hattı geçirilen yurttaşlar tepkili

Rize'nin Akarsu köyünde kendilerinden habersiz bir şekilde arazilerine doğal gaz hattı döşeme çalışması yapılan yurttaşlar projeye tepki gösterdi.

Aytekin KALENDER

Rize

Rize'nin Akarsu köyünde kendilerinden habersiz arazilerinden doğal gaz boru hattı geçirildiğini belirten yurttaşlar çalışmaya tepki gösterdi. Tepkiler üzerine çalışma durduruldu.

Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerine götürülecek doğal gaz için boru hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Akarsu köyünde kendilerinden habersiz arazilerinden doğal gaz boru hattı geçirildiğini belirten yurttaşlar çalışmaya tepki gösterdi. Kazı yapılan alana gelen köylüler çalışanlarla tartıştı. Yurttaşlasrın tepkileri üzerine çalışma durduruldu.

Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, köyün içinden doğal gaz boru hattının geçirildiğini belirterek bu çalışmadan haberdar edilmediklerini söyledi. Dinç, "Tamamen arsalarımız, yollarımız ve evlerimiz bozulacak. Alternatif var. Güneysu yolu üzerinden kara yolu kenarından gidilebilir. Maalesef bu geçişi evlerimizin dibinden alarak hiç kimseye de haber vermiyorlar. Muhtar olarak benim haberim yok, arazi sahibinin haberi yok. Müteahhit arazilerimize şerit çekmeye başladı. Kendi kafasına göre hareket ediyorlar, bu nasıl bir sistemdir? Biz şaşırdık. Araziler kamulaştırılmış, istimlak yapılmış, bizim haberimiz yok. 'Jandarma ile gireriz, biz buradan geçeriz' diyerek bir de bize çıkışıyorlar. Biz de buna karşı geliyoruz. Vatandaşımız bu doğal gaz borularını araziye sokmak istemiyor" dedi.

'KOMŞUM, ARAZİNE ŞERİT ÇEKİYORLAR DİYE ARADI'

Fotoğraf: Aytekin Kalender/DHA

Sabah evden çıkıp cenazeye gittiğini ifade eden Şaban Dinç ise "Yoldayken bir komşum beni arayarak arazimde şeritler çekildiğini söyledi. Geldim baktım arazi karışmış. Çalışan ekibe 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye tepki verdim. 'Siz kimin arazisindesiniz?' dedim. 'Harita çiziyoruz' dediler. 'Kimin arazisindesiniz?' soruma 'Senin arazindeyiz' dediler. 'Ne yapıyorsunuz, kime sordunuz?' deyince, 'Doğal gaz hattı döşüyoruz, iznimiz var' dediler. 'Benim haberim yok' diyerek ekibi gönderdim, ardından da şeritleri koparıp attım" diye konuştu.

'BİZ DEVLETİN PROJESİNE KARŞI DEĞİLİZ'

Vatandaşın arazilerinin doğal gaz hattı ile parçalanacağını belirten Adem Kambur ise "Evimin hemen dibinden bu hat geçecek. Beni bombanın üzerine koyacaklar. Babamın, geçmişimizin mezarlıklarını kaldıracaklar. Benim gibi birçok komşumuz da aynı durumda. Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Gelsinler köyümüze anlatsınlar, biz o zaman bu hattı buradan geçirelim. Biz devletin projesine karşı değiliz" diyerek tepkisini dile getirdi. (DHA)

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