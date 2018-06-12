Aydos Ormanı’nda belediye eliyle yapılaşma

İBB CHP Eski Meclis Üyesi İbrahim Doğan, Aydos Ormanı'ndaki yapılaşmaya ilişkin 'Ranta ve yağmaya dur demeliyiz' dedi.

Pendik Belediyesinin Aydos Ormanı alanına yapı inşa etmesi tepki çekti. Tamamı ağaçlarla kaplı olan orman alanı içinde ‘Kırkkahvesi’ adındaki yapının inşaatı hâlâ devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB CHP Eski Meclis Üyesi İbrahim Doğan, inşaat için kaç ağaç kesildiğini bilmediklerini, ancak bilinen bir şey varsa o da yasaların bu yapıya izin vermeyeceği olduğunu söyledi. Orman alanı içinde olan bu yapının ruhsatının olup olmadığının da belirsiz olduğunu anlatan Doğan “Yapılan rant uğruna halkın nefes alacağı yaşam alanlarında ağaç keserek yeşilin pervasızca yok edilmesidir” dedi. AKP’li Pendik Belediyesinin yasalara aykırı davrandığına işaret eden Doğan “Bu durum kabul edilemez. Bu alan kamuya açık bir mesire alanıdır. Halkın piknik yaptığı bir alandır. Doğaya ve yaşam alanlarımıza sahip çıkarak, ranta ve yağmaya dur demeliyiz. Yoksa yarın çok geç olabilir” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 18:44

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