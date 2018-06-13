Ahlat AÄŸacÄ± huzursuzluÄŸu

Akademisyen Volga YÄ±lmaz GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Nuri Bilge Ceylan'Ä±n 'Ahlat AÄŸacÄ±' filmini yazdÄ±: TaÅŸra insanÄ±nÄ± ve ailesini damÄ±tarak anlatan bir film...

Volga YÄ±lmaz GÜMÜÅž

Akademisyen-Çevirmen

Ahlat AÄŸacÄ±, üç saati aÅŸan süresine raÄŸmen hiç sÄ±kÄ±lmadan izlediÄŸim, beni çokça düÅŸündüren ama pek yormayan bir Nuri Bilge Ceylan filmi. TaÅŸra insanÄ±nÄ± ve ailesini damÄ±tarak anlatan bir film. Her ne kadar bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m çevre o atmosferden uzak olsa da biliyorum ki çoÄŸu Türk insanÄ± benzer koÅŸullarda, benzer duygularla, benzer iletiÅŸim biçimleriyle yaÅŸÄ±yor veya yaÅŸadÄ±. Üniversite eÄŸitimi almÄ±ÅŸ taÅŸralÄ± insanÄ±n ikilemlerini, çeliÅŸkilerini, kendini kanÄ±tlama çabalarÄ±nÄ±, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yüceltme eÄŸilimini de yakÄ±ndan gözlemliyoruz film boyunca.

YazdÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± yayÄ±mlatmayÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n merkezine koymuÅŸ yeni mezun Sinan’Ä±n taÅŸrayla, babasÄ±yla, içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± toplumla hesaplaÅŸmasÄ± üzerine kurulu Ahlat AÄŸacÄ±. Yazar Süleyman, film henüz çok ilerlememiÅŸken, Sinan’Ä±n toyluÄŸuna dikkat çekiyor (Toyluk sözcüÄŸü bugüne kadar hiç bu kadar anlamlÄ± gelmemiÅŸti bana). ToyluÄŸu Sinan’Ä±n yalnÄ±zca yazarlÄ±kla ilgili düÅŸüncelerinde deÄŸil, hayata ve ailesine bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nda da görüyoruz. Sinan annesini babasÄ±yla evlendiÄŸi için yargÄ±larken, babasÄ±nÄ±n doÄŸa sevgisini küçümserken de tanÄ±k oluyoruz. Sinan’Ä±n idealini gerçekleÅŸtirmek için Süleyman’Ä±n “vicdanÄ±n izin verdiÄŸi sürece her yol mübahtÄ±r” anlamÄ±na gelen sözlerine kulak vererek babasÄ±nÄ± üzecek yolu seçmesi, üzerine bol gelen “büyük laflar” ederek kendini kanÄ±tlama çabalarÄ±, sÄ±nava hazÄ±rlanamamaktan dem vurmasÄ± günümüzde birçok “toy” mezunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± boÅŸluÄŸu, ideallerle gerçekler arasÄ±nda gidip gelen ikilemi de göz önüne seriyor. Zaman geçtikçe, doÄŸa dönüÅŸtükçe, Sinan öÄŸrendikçe -izleyici olarak- biz de toyluÄŸu üzerimizden atarak büyüyoruz, olgunlaÅŸÄ±yoruz.

Ahlat AÄŸacÄ±â€™nÄ± alkÄ±ÅŸlarken...

‘TÜRK AÄ°LE YAPISIYLA Ä°LGÄ°LÄ° Ä°PUÇLARI VERÄ°YOR’

Ahlat AÄŸacÄ± büyük ölçüde baba-oÄŸul iliÅŸkisi üzerinden gitse de aslÄ±nda (geleneksel) Türk aile yapÄ±sÄ±yla ilgili de önemli ipuçlarÄ± veriyor, çÄ±karÄ±mlarda bulunmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Büyük umutlarla ve hayallerle baÅŸlayan evliliklerin bir süre sonra mutsuz bireyler yarattÄ±ÄŸÄ±na birebir tanÄ±k oluyoruz filmde (ve çoÄŸu zaman günlük hayatta). Görünen neden para olsa da aslÄ±nda evliliÄŸi bir kurtuluÅŸ veya zorunluluk olarak görmek, doÄŸru iletiÅŸim kuramamak, ortak paydalarda buluÅŸmak için çaba harcamamak, aile içinde üstünlük kurma çabasÄ±na girmek, vb. birçok neden yatÄ±yor hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±nda. SonrasÄ± mutsuz kadÄ±nlar, mutsuz erkekler, mutsuz çocuklar…

Filmi izlemeden önce okuduÄŸum yorumlarda Ahlat AÄŸacÄ±, karÄ±nca ve kuyu metaforlarÄ±na dikkat çekilmiÅŸti. BunlarÄ±n altÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kalemle çizilmeden, incelikle senaryoya yedirilmiÅŸ olmasÄ± hoÅŸuma gitti.

Dil sürçmelerinin, yarÄ±m kalan cümlelerin, tamamlanmamÄ±ÅŸ diyaloglarÄ±n bulunmasÄ± da dikkat çekici. Günlük hayatta nasÄ±l iletiÅŸim kuruyorsak filmdeki iletiÅŸimler de aynÄ± ÅŸekilde. “Diyaloglar” üzerine kurulu bir film olduÄŸunu düÅŸünürsek bunlar da iletiÅŸimin eksikliÄŸini, zorluÄŸunu, yarÄ±m kalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtiren unsurlardÄ±.

‘UZAK KALDIÄžIM ERKEK HAKÄ°MÄ°YETÄ°NÄ° HATIRLATTI’

Dikkatimi çeken diÄŸer bir unsur da kadÄ±n karakterlerin geri planda kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±ydÄ±. Anne dÄ±ÅŸÄ±ndaki kadÄ±n karakterler olmasa da olurmuÅŸ hissine kapÄ±lÄ±yorsunuz. “Erkek” egemen bir film olmuÅŸ, belki de taÅŸra hayatÄ±nÄ±n ta kendisi gibi. Baba-oÄŸul iliÅŸkileri bir yana, kahve veya ganyan bayii sohbetleri, Hatice’nin düÄŸününden sonraki anlar, imamlarla diyalog, polis arkadaÅŸla yapÄ±lan telefon muhabbeti ve havada uçuÅŸan küfürler bana son yÄ±llarda biraz uzak kaldÄ±ÄŸÄ±m erkek hakimiyetini hatÄ±rlattÄ± ve beni biraz da rahatsÄ±z ve huzursuz etti açÄ±kçasÄ±… Ama içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m toplumun gerçeklerini hatÄ±rlamak için bu huzursuzluÄŸu yaÅŸamam gerekiyor belki de…,

AltyazÄ±â€™nÄ±n haziran kapaÄŸÄ±: Ahlat AÄŸacÄ±

Cannes'da gÃ¶sterimi yapÄ±lan Ahlat AÄŸacÄ± ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 19:20

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